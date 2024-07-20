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«Покушали – и обратно в бой». Аграрии пользуются каждой возможностью выйти в поля

20 июля 2024 08:48
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В текущей уборочной кампании задействовано 120 тысяч спецмашин. Из них более 7 тысяч – комбайны. Сейчас аграрии пользуются каждой возможностью выйти в поля. А качество выполнения работы напрямую зависит от условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Покушали – и обратно в бой». Аграрии пользуются каждой возможностью выйти в поля-1

Сегодня техника в обязательном порядке оснащается кондиционерами, а для тружеников села организовано комплексное горячее питание. Обедать механизаторам приходится не отходя от рабочего транспорта. В хозяйстве «Новое житье» в Минской области подвоз питьевой воды и еды организован прямо в поля.

«Покушали – и обратно в бой». Аграрии пользуются каждой возможностью выйти в поля-4

Виктор Былина, механизатор ОАО «Новое житье»:
Какая у нас пора? Вы же сами понимаете. Ответственность. Горячая пора. Надо работать. Покушали – и обратно в бой. Надо же работать. Никто, кроме нас, не будет работать.

«Покушали – и обратно в бой». Аграрии пользуются каждой возможностью выйти в поля-7

Виктор Лушаков, управляющий ОАО «Новое житье»:
Уже ячмень убрали, рапс убираем. На ряду с этим прессуется, свозится солома. Подготавливаются поля, производится вспашка под урожай уже 2025 года.

«Покушали – и обратно в бой». Аграрии пользуются каждой возможностью выйти в поля-10

Вопрос с питанием для аграриев в стране решен полностью. Но если возникают проблемные ситуации, на помощь готова прийти федерация профсоюзов. Для работников АПК открыли горячую линию. Каждый запрос обрабатывается. В случае необходимости на место выезжают инспекторы.

«Покушали – и обратно в бой». Аграрии пользуются каждой возможностью выйти в поля-13

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:
Смотрим, в каких условиях работы проводятся. Чтобы все работы проводились безопасно. Безопасными методами и приемами. Как работники обеспечены инструментом и спецодеждой, какие санитарно-бытовые условия? Чтобы даже элементарно было где помыть руки. Вот на это все обращается внимание.

«Покушали – и обратно в бой». Аграрии пользуются каждой возможностью выйти в поля-16

Помимо этого, за условиями труда в сельском хозяйстве следят прокуроры и сотрудники МЧС. Они осматривают предприятия и технику. В случае выявления нарушений обращают на них внимание руководителей. И берут на контроль процесс исправления проблем.

# Уборочная кампания # общество

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