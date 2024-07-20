«Покушали – и обратно в бой». Аграрии пользуются каждой возможностью выйти в поля

В текущей уборочной кампании задействовано 120 тысяч спецмашин. Из них более 7 тысяч – комбайны. Сейчас аграрии пользуются каждой возможностью выйти в поля. А качество выполнения работы напрямую зависит от условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня техника в обязательном порядке оснащается кондиционерами, а для тружеников села организовано комплексное горячее питание. Обедать механизаторам приходится не отходя от рабочего транспорта. В хозяйстве «Новое житье» в Минской области подвоз питьевой воды и еды организован прямо в поля.

Виктор Былина, механизатор ОАО «Новое житье»:

Какая у нас пора? Вы же сами понимаете. Ответственность. Горячая пора. Надо работать. Покушали – и обратно в бой. Надо же работать. Никто, кроме нас, не будет работать.

Виктор Лушаков, управляющий ОАО «Новое житье»:

Уже ячмень убрали, рапс убираем. На ряду с этим прессуется, свозится солома. Подготавливаются поля, производится вспашка под урожай уже 2025 года.

Вопрос с питанием для аграриев в стране решен полностью. Но если возникают проблемные ситуации, на помощь готова прийти федерация профсоюзов. Для работников АПК открыли горячую линию. Каждый запрос обрабатывается. В случае необходимости на место выезжают инспекторы.

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

Смотрим, в каких условиях работы проводятся. Чтобы все работы проводились безопасно. Безопасными методами и приемами. Как работники обеспечены инструментом и спецодеждой, какие санитарно-бытовые условия? Чтобы даже элементарно было где помыть руки. Вот на это все обращается внимание.