Они неоценимо помогают в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных операциях. Речь о дронах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умение искусно ими управлять демонстрируют представители подразделений по чрезвычайным ситуациям со всех регионов Беларуси. Под Борисовом проходит конкурс профессионального мастерства операторов дронов.

Одно из заданий для участников – пролететь через максимальное количество контрольных точек на маршруте. Это требовало максимальной концентрации и точности управления. Не обошлось и без теоретического тестирования. Это был своего рода экзамен на знание белорусского законодательства в области использования воздушного пространства. МЧС начало использовать беспилотные летательные аппараты с 2012 года.