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Под Борисовом проходит конкурс профессионального мастерства операторов дронов

28 августа 2025 13:43
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Они неоценимо помогают в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных операциях. Речь о дронах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Борисовом проходит конкурс профессионального мастерства операторов дронов-2

Умение искусно ими управлять демонстрируют представители подразделений по чрезвычайным ситуациям со всех регионов Беларуси. Под Борисовом проходит конкурс профессионального мастерства операторов дронов.

Одно из заданий для участников – пролететь через максимальное количество контрольных точек на маршруте. Это требовало максимальной концентрации и точности управления. Не обошлось и без теоретического тестирования. Это был своего рода экзамен на знание белорусского законодательства в области использования воздушного пространства. МЧС начало использовать беспилотные летательные аппараты с 2012 года.

# МЧС Беларуси

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