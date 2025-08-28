Белорусские таможенники пресекли международный канал поставки психотропов в Россию

На белорусско-латвийской границе в грузовике при досмотре обнаружено более 630 килограммов наркотиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный международный канал поставки психотропов из Евросоюза в Россию организовали граждане четырех постсоветских стран. Грузовик под управлением белоруса, в котором везли посудомоечные машины, на пункте пропуска «Григоровщина» отправили на осмотр. Внутри бытовой техники находились 540 упаковок особо опасного вещества.

Эдуард Данилович, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

С учетом того, что товар следовал в Российскую Федерацию, нами совместно с коллегами из Федеральной таможенной службы Российской Федерации были организованы и проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. По результатам на территории России были задержаны получатели груза (граждане Украины), при которых дополнительно было изъято 162 килограмма наркотиков и психотропов, которые были скрыты в частной дворовой территории, а также в тайниках лесного массива Московской области.

Общая стоимость партии наркотических веществ на черном рынке достигает 75 миллионов долларов США. Участникам международной преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы. В отношении их возбуждены уголовные дела как в Беларуси так и в России.