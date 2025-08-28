Темп роста валового регионального продукта в Минске составил более 104 %. Это наилучший показатель среди всех регионов страны. В Мингорисполкоме подвели итоги социально-экономического развития столицы за первое полугодие. Участие в заседании приняли председатель Совета Республики, уполномоченный представитель Президента в Минске Наталья Кочанова, а также заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На долю столицы приходится свыше 30 % от общего валового внутреннего продукта. Основные драйверы роста – торговля, связь, строительство, здравоохранение и соцуслуги. Экспорт за шесть месяцев составил более семи миллиардов долларов, а прямые иностранные инвестиции 900 миллионов долларов. Это больше половины всех поступлений в страну. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я хотела бы отметить, что прогнозные показатели социально-экономического развития за полугодие городом выполнены в полном объеме. Многие достаточно даже выполнены хорошо. Ну, например, строительство жилья – перевыполнено задание по строительству жилья, и за первое полугодие построено 278 тысяч метров квадратных жилья. Капитально отремонтировано 300 тысяч метров квадратных жилья, то есть показатели выполнены. Ведь все прекрасно понимают, результат, экономический результат – это фундамент развития дальнейшего нашей страны. Мы ведь прекрасно понимаем, хотим жить в суверенной, независимой, спокойной стране. Значит, прежде всего, как Президент нам сказал, дайте экономику, дайте то, что зависит от вас.

Несмотря на достигнутые успехи, есть направления, требующие особого внимания. Некоторые предприятия, находящиеся в подчинении Министерства промышленности, демонстрируют отрицательную динамику. На заседании были заслушаны доклады их руководителей. Необходимо использовать все доступные ресурсы для повышения эффективности работы.