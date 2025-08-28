Темп роста валового регионального продукта в Минске составил более 104%
Темп роста валового регионального продукта в Минске составил более 104 %. Это наилучший показатель среди всех регионов страны. В Мингорисполкоме подвели итоги социально-экономического развития столицы за первое полугодие. Участие в заседании приняли председатель Совета Республики, уполномоченный представитель Президента в Минске Наталья Кочанова, а также заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На долю столицы приходится свыше 30 % от общего валового внутреннего продукта. Основные драйверы роста – торговля, связь, строительство, здравоохранение и соцуслуги. Экспорт за шесть месяцев составил более семи миллиардов долларов, а прямые иностранные инвестиции 900 миллионов долларов. Это больше половины всех поступлений в страну.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я хотела бы отметить, что прогнозные показатели социально-экономического развития за полугодие городом выполнены в полном объеме. Многие достаточно даже выполнены хорошо. Ну, например, строительство жилья – перевыполнено задание по строительству жилья, и за первое полугодие построено 278 тысяч метров квадратных жилья. Капитально отремонтировано 300 тысяч метров квадратных жилья, то есть показатели выполнены. Ведь все прекрасно понимают, результат, экономический результат – это фундамент развития дальнейшего нашей страны. Мы ведь прекрасно понимаем, хотим жить в суверенной, независимой, спокойной стране. Значит, прежде всего, как Президент нам сказал, дайте экономику, дайте то, что зависит от вас.
Несмотря на достигнутые успехи, есть направления, требующие особого внимания. Некоторые предприятия, находящиеся в подчинении Министерства промышленности, демонстрируют отрицательную динамику. На заседании были заслушаны доклады их руководителей. Необходимо использовать все доступные ресурсы для повышения эффективности работы.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Мы видим, что в части выполнения по секции обрабатывающей промышленности у нас идет динамика снижения. Мы завершаем первое полугодие с меньше 100 %. Если в начале года у нас было по обрабатывающей промышленности темп 111 %, то сейчас уже 99,5 %. Соответственно, нужно думать и нужно вырабатывать план мероприятия совместно с профильными министерствами, предприятиями. Мы должны понимать, как эти предприятия будут завершать 9 месяцев, как они будут работать по результатам года. И что необходимо сделать для того, чтобы все-таки город Минск выполнил все доведенные показатели, с учетом того, что мы и столица, два года работаем с положительной динамикой.
Отдельное внимание на заседании уделили экспортному потенциалу. Развитию международного сотрудничества послужит Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. На следующей неделе его примет Витебск.