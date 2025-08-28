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Темп роста валового регионального продукта в Минске составил более 104%

28 августа 2025 13:38
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Темп роста валового регионального продукта в Минске составил более 104 %. Это наилучший показатель среди всех регионов страны. В Мингорисполкоме подвели итоги социально-экономического развития столицы за первое полугодие. Участие в заседании приняли председатель Совета Республики, уполномоченный представитель Президента в Минске Наталья Кочанова, а также заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темп роста валового регионального продукта в Минске составил более 104%-2

На долю столицы приходится свыше 30 % от общего валового внутреннего продукта. Основные драйверы роста – торговля, связь, строительство, здравоохранение и соцуслуги. Экспорт за шесть месяцев составил более семи миллиардов долларов, а прямые иностранные инвестиции 900 миллионов долларов. Это больше половины всех поступлений в страну. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я хотела бы отметить, что прогнозные показатели социально-экономического развития за полугодие городом выполнены в полном объеме. Многие достаточно даже выполнены хорошо. Ну, например, строительство жилья – перевыполнено задание по строительству жилья, и за первое полугодие построено 278 тысяч метров квадратных жилья. Капитально отремонтировано 300 тысяч метров квадратных жилья, то есть показатели выполнены. Ведь все прекрасно понимают, результат, экономический результат – это фундамент развития дальнейшего нашей страны. Мы ведь прекрасно понимаем, хотим жить в суверенной, независимой, спокойной стране. Значит, прежде всего, как Президент нам сказал, дайте экономику, дайте то, что зависит от вас.

Темп роста валового регионального продукта в Минске составил более 104%-4

Несмотря на достигнутые успехи, есть направления, требующие особого внимания. Некоторые предприятия, находящиеся в подчинении Министерства промышленности, демонстрируют отрицательную динамику. На заседании были заслушаны доклады их руководителей. Необходимо использовать все доступные ресурсы для повышения эффективности работы.

Темп роста валового регионального продукта в Минске составил более 104%-6

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Мы видим, что в части выполнения по секции обрабатывающей промышленности у нас идет динамика снижения. Мы завершаем первое полугодие с меньше 100 %. Если в начале года у нас было по обрабатывающей промышленности темп 111 %, то сейчас уже 99,5 %. Соответственно, нужно думать и нужно вырабатывать план мероприятия совместно с профильными министерствами, предприятиями. Мы должны понимать, как эти предприятия будут завершать 9 месяцев, как они будут работать по результатам года. И что необходимо сделать для того, чтобы все-таки город Минск выполнил все доведенные показатели, с учетом того, что мы и столица, два года работаем с положительной динамикой.

Отдельное внимание на заседании уделили экспортному потенциалу. Развитию международного сотрудничества послужит Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. На следующей неделе его примет Витебск. 

# Наталья Кочанова # Надежда Лазаревич

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