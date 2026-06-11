В Беларуси продолжается ликвидация последствий буреломов

В Беларуси продолжается ликвидация последствий сильных ветров, которые в 2025-м и 2026 годах нанесли серьезный ущерб лесному фонду. Тогда ветровально-буреломные насаждения заняли более 164 тысяч гектаров, а объем поврежденной древесины приблизился к 13 миллионам кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной удар пришелся на участки, где требовались сплошные санитарные рубки. На площади почт 35 тысяч гектаров нужно было убрать около 10 миллионов кубометров древесины. Санитарно-оздоровительные мероприятия уже проведены на 118 тысячах гектаров, сплошные рубки – примерно на 34 тысячах.