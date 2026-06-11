Прямой эфир

В Беларуси продолжается ликвидация последствий буреломов

11 июня 2026 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси продолжается ликвидация последствий сильных ветров, которые в 2025-м и 2026 годах нанесли серьезный ущерб лесному фонду. Тогда ветровально-буреломные насаждения заняли более 164 тысяч гектаров, а объем поврежденной древесины приблизился к 13 миллионам кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной удар пришелся на участки, где требовались сплошные санитарные рубки. На площади почт 35 тысяч гектаров нужно было убрать около 10 миллионов кубометров древесины. Санитарно-оздоровительные мероприятия уже проведены на 118 тысячах гектаров, сплошные рубки – примерно на 34 тысячах.

В Беларуси продолжается ликвидация последствий буреломов-2

Оставшиеся территории – труднодоступные зоны с единичными поваленными деревьями, где заготовка попросту нецелесообразна. Специалисты подчеркивают: говорить о полном завершении работ пока рано. Санитарно-оздоровительные мероприятия идут постоянно – это позволяет быстро выявлять новые повреждения. Тем более что повторяющиеся шквалы продолжают формировать свежие участки бурелома. Нередко в тех же районах, где раньше требовалась только уборка захламленности. Часть насаждений утратила устойчивость: повреждена корневая система, нарушена структура древостоя, оголены массивы леса. Сейчас идет доочистка доступных участков. План такой: сплошные санитарные рубки завершить до августа, выборочные и уборку захламленности – до октября. И что важно – лесхозы активно помогают друг другу. А современная техника серьезно ускоряет разработку.

# Охрана природы # природа Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Витебские студенты создали коллекцию платьев с достопримечательностями города
11 июня 2026 06:57

Витебские студенты создали коллекцию платьев с достопримечательностями города

В Минске проходит учебно-методический сбор ГАИ
11 июня 2026 06:56

В Минске проходит учебно-методический сбор ГАИ

Первый укос: в Минской области обработано около 220 тысяч гектаров
11 июня 2026 06:54

Первый укос: в Минской области обработано около 220 тысяч гектаров