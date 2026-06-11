В Беларуси продолжается ликвидация последствий буреломов

В Беларуси продолжается ликвидация последствий сильных ветров, которые в 2025-м и 2026 годах нанесли серьезный ущерб лесному фонду. Тогда ветровально-буреломные насаждения заняли более 164 тысяч гектаров, а объем поврежденной древесины приблизился к 13 миллионам кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной удар пришелся на участки, где требовались сплошные санитарные рубки. На площади почт 35 тысяч гектаров нужно было убрать около 10 миллионов кубометров древесины. Санитарно-оздоровительные мероприятия уже проведены на 118 тысячах гектаров, сплошные рубки – примерно на 34 тысячах.
Оставшиеся территории – труднодоступные зоны с единичными поваленными деревьями, где заготовка попросту нецелесообразна. Специалисты подчеркивают: говорить о полном завершении работ пока рано. Санитарно-оздоровительные мероприятия идут постоянно – это позволяет быстро выявлять новые повреждения. Тем более что повторяющиеся шквалы продолжают формировать свежие участки бурелома. Нередко в тех же районах, где раньше требовалась только уборка захламленности. Часть насаждений утратила устойчивость: повреждена корневая система, нарушена структура древостоя, оголены массивы леса. Сейчас идет доочистка доступных участков. План такой: сплошные санитарные рубки завершить до августа, выборочные и уборку захламленности – до октября. И что важно – лесхозы активно помогают друг другу. А современная техника серьезно ускоряет разработку.