Первый укос: в Минской области обработано около 220 тысяч гектаров

В сельхозорганизациях продолжается первый укос трав. В Минской области уже обработали почти 220 тысяч гектаров – это свыше трех четвертей от запланированного объема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершающая стадия кормозаготовительной кампании идет и в хозяйстве «АгроМАЗ» Березинского района. Здесь планируют заложить около 70 % необходимого сенажа от общей потребности уже с первого укоса. В целом в этом сезоне хозяйство намерено заготовить не менее 21 тысячи тонн сенажа, 500 тонн сена, примерно 35 тысяч тонн силоса. Ежедневно в процессе зеленой жатвы задействованы 20 человек.

Евгений Пилецкий, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «АгроМАЗ»:

В нынешнем сезоне площадь многолетних трав первого укоса у нас составляет порядка полутора тысяч гектар. Однолетние травы – 400 гектар. Кукуруза на силос – 1300-1400 гектар, будем смотреть в зависимости от урожайности погодных условий. По сравнению с прошлым годом площади кормовых угодий плюс-минус не изменились, то есть они остаются на прежнем уровне. Но с учетом того, что мы в нынешнем году строим новый молочно-товарный комплекс, то мы уже предусматриваем стратегию на будущий год.

Большую помощь хозяйствам в период пиковых нагрузок оказывают мехотряды райагросервисов. Такие бригады созданы во всех регионах страны, а в Минской области их насчитывается семь.