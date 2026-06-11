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Витебские студенты создали коллекцию платьев с достопримечательностями города

11 июня 2026 06:57
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Вдохновились достопримечательностями родного города. Учащиеся Витебского индустриально-технологического колледжа вместе с преподавателями создали уникальную коллекцию элегантных платьев и жакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебские студенты создали коллекцию платьев с достопримечательностями города-2

Творческая команда трудилась над проектом около двух месяцев. Дизайнеры тщательно продумывали каждую модель и аксессуары, а отделку, вышивку и украшение стразами выполняли вручную. Цветовая гамма нарядов гармонирует с изображенными на них достопримечательностями, а это Летний амфитеатр, музей-усадьба «Здравнево», ратуша и, конечно, фестиваль искусств «Славянский базар». Печать рисунков на ткань делали с помощью специальной компьютерной программы – благодаря этому при дефилировании изображение словно оживает.

Витебские студенты создали коллекцию платьев с достопримечательностями города-4

Наталья Хартова, мастер производственного обучения Витебского государственного индустриально-технологического колледжа:
Платья дополнены специальными деталями, интересными, на которые нанесен принт. И когда происходит дефиле, эти детали мы открываем, и получается 3D-объем. Это было очень сложно, потому что надо было скомпоновать все изображения, которые мы хотели воплотить в этом платье.

Сейчас коллекция состоит из пяти платьев, но мастера планируют ее расширить: в работе еще два торжественных наряда с принтами витебских достопримечательностей.

# Коллекция одежды

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