Витебские студенты создали коллекцию платьев с достопримечательностями города

Творческая команда трудилась над проектом около двух месяцев. Дизайнеры тщательно продумывали каждую модель и аксессуары, а отделку, вышивку и украшение стразами выполняли вручную. Цветовая гамма нарядов гармонирует с изображенными на них достопримечательностями, а это Летний амфитеатр, музей-усадьба «Здравнево», ратуша и, конечно, фестиваль искусств «Славянский базар». Печать рисунков на ткань делали с помощью специальной компьютерной программы – благодаря этому при дефилировании изображение словно оживает.

Наталья Хартова, мастер производственного обучения Витебского государственного индустриально-технологического колледжа:

Платья дополнены специальными деталями, интересными, на которые нанесен принт. И когда происходит дефиле, эти детали мы открываем, и получается 3D-объем. Это было очень сложно, потому что надо было скомпоновать все изображения, которые мы хотели воплотить в этом платье.

Сейчас коллекция состоит из пяти платьев, но мастера планируют ее расширить: в работе еще два торжественных наряда с принтами витебских достопримечательностей.