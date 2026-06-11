Прямой эфир

В Минске проходит учебно-методический сбор ГАИ

11 июня 2026 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске проходит двухдневный учебно-методический сбор руководящего состава подразделений Госавтоинспекции. Площадкой стал Колледж Министерства внутренних дел. Главная цель – совершенствование профессиональных навыков сотрудников, повышение уровня контраварийной подготовки и дисциплины всех участников дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит учебно-методический сбор ГАИ -2

В программе – доклады руководителей подразделений. Они обозначают ключевые проблемные моменты, с которыми инспекторы сталкиваются на практике, делятся опытом и эффективными решениями. Особое внимание – культуре вождения и профилактике аварийности. Перед началом работы участники почтили минутой молчания память старшего инспектора ДПС, погибшего при исполнении служебных обязанностей в мае. 

На практических занятиях на автодроме сотрудники ГАИ отрабатывают элементы контраварийного вождения и стрельбу из движущегося автомобиля. Бойцы спецподразделения «Стрела» продемонстрировали задержание условного преступника, пытавшегося скрыться на машине.

Участникам также представили новинки форменного обмундирования: светоотражающий жилет с обновленным дизайном и персональный красно‑синий маячок. Эти элементы повышают заметность инспекторов в темное время суток и усиливают их безопасность при несении службы.

# ГАИ

Другие новости рубрики

Все новости
Первый укос: в Минской области обработано около 220 тысяч гектаров
11 июня 2026 06:54

Первый укос: в Минской области обработано около 220 тысяч гектаров

Заболеваемость кишечными инфекциями в Беларуси снизилась на 30%
11 июня 2026 06:33

Заболеваемость кишечными инфекциями в Беларуси снизилась на 30%

Беларусь и Ульяновская область определили приоритетные направления сотрудничества на 2027-2028 годы
11 июня 2026 06:11

Беларусь и Ульяновская область определили приоритетные направления сотрудничества на 2027-2028 годы