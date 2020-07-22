Новости экономики за 22.07.2020

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БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖ

Беларусь увеличила экспорт сельхозпродукции на 4,4 %. С января по май продали за рубеж продуктов питания в общей сложности на 2 миллиарда долларов. В два раза увеличились поставки в страны Азии, также выросли продажи в страны Америки и Карибского бассейна, ЕС и Африки. В 2020 году нашу продукцию можно купить в 98 странах мира. В планах на конец года по экспорту сельхозпродукции выйти на 5,7 миллиарда долларов с темпом роста 4,2 %.