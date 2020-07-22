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Новости экономики за 22.07.2020

22 июля 2020 15:43
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Новости Беларуси. Работают ли на полную мощность наши санатории в сезон оздоровления? Что предложили белорусские ученые для  выращивания рыб и креветок в промышленных масштабах? Что такое «золотой паспорт» и сколько за него готовы платить инвесторы? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖ

Беларусь увеличила экспорт сельхозпродукции на 4,4 %. С января по май продали за рубеж продуктов питания в общей сложности на 2 миллиарда долларов. В два раза увеличились поставки в страны Азии, также выросли продажи в страны Америки и Карибского бассейна, ЕС и Африки. В 2020 году нашу продукцию можно купить в 98 странах мира. В планах на конец года по экспорту сельхозпродукции выйти на 5,7 миллиарда долларов с темпом роста 4,2 %.

Новости экономики за 22.07.2020-1

К слову, в Полесском госуниверситете разработана аквапонная установка, позволяющая создать среду для промышленного выращивания рыб и креветок. Специалисты рассчитывают, что запуск установки позволит многократно увеличить экспорт морепродуктов белорусского производства.

В Беларуси продолжает расти внутренний спрос на путёвки в здравницы

В МИРЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ «ЗОЛОТЫЕ ПАСПОРТА»

В мире растет число заявок на получение «золотых паспортов». Речь идет о гражданстве, которое иностранцы могут получить в обмен на крупные инвестиции в экономику страны. Получить гражданство Мальты можно всего за 12 месяцев, если пожертвовать 650 тысяч евро в национальный фонд. Право жить, работать и учиться в Новой Зеландии можно купить от 2 до 6 миллионов долларов в зависимости от выбранного типа инвесторской визы.

Новости экономики за 22.07.2020-4

Инвесторы учитывают фактор пандемии вместе с другими обстоятельствами. Например, в последние месяцы вырос интерес к португальской программе резидентства за инвестиции, потому что клиенты обращают внимание и на сравнительно низкий уровень заболеваемости, и на стабильный рынок недвижимости.

Подробности в видеоматериале.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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