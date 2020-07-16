Едем на Браславские озера: куда сходить и что посмотреть

Голубое ожерелье Беларуси! Браславские озера – лакомый край для туристов. Вода здесь разливается, как синий шёлк.

Возвышенности покрыты «скатертью» из полевых цветов, а кувшинки, словно с картин Моне. Живописным видам Витебщина обязана Поозерскому оледенению, которое случилось 11 тысяч лет назад.

Иван Тесюль, научный сотрудник Национального парка «Браславские озера»:

На территории Национального парка «Браславские озера» зафиксировано 73 озера, но в Браславском районе ещё больше – их около 250. Островов более 100. В 70-ых годах ХХ последний житель покинул островную жизнь и перебрался на большую землю. Располагались на островах даже небольшие деревушки, по 6 дворов.

Гора «Маяк» открывает фантастические виды. Такое чувство, что вы на другой планете.

На смотровой площадке всегда аншлаг. Туристы здесь побывали уже из 26 стран. Оттого инфраструктура на первозданных землях с каждым годом растёт. Появляются новые базы отдыха, кафешки, экотропы и веломаршруты. Белорусы и гости из стран-соседей любят здесь погостить каждое лето. Туристы:

Приезжаем из Жлобина 4-й год подряд, нравится палаточная походная жизнь, воздух чистый, вода чистая, подальше от гаджетов-телефонов. Мы здесь усадьбу снимаем недалеко от Браслава, раз 5-6 приезжаем сюда. Вчера после бани ныряли дети в озеро, под дождём купались. Ещё бы на вертолёте прокатиться, было бы прекрасно. Воссоединиться с природой помогут лодки, катамараны и, конечно, туристические стоянки. Каждое лето Браславские озера превращаются в палаточный городок. Здесь есть и своё общежитие и «номера под ключ», если хотите.

Тут уже зависит от настроения и компании. За последнее время обустроили «дикие домики», сделали детские площадки, полевые баньки и пирсы. Все для комфортных и чудесных выходных на лоне природы. Туристы:

Изначально хотели отдохнуть в Турции. И потом выбрали из всей Беларуси Браславские озёра. Были наслышаны, что здесь хорошие места. Не разочаровались. Чем отличаются платные стоянки от общественных: здесь шлагбаум можно ставить, лишний никто не заедет, что будем отдыхать в своей компании.

Анастасия Макеева, СТВ:

Сколько у вас тут видов рыб водится? Юлия Павловская, начальник отдела туризма Национального парка «Браславские озера»:

Около 30. Ежегодно практически происходит зарыбление озёр различными видами Максим Ковалёв, старший инспектор по охране природы Национального парка «Браславские озера»:

Был у нас слёт любителей подводной охоты, самый максимальный был сазан на 18 килограммов. Так, простые рыболовы-любители – щука на 12 килограммов, лещ на 4-5 килограммов. Для фанатов даже организуют рыбалку с гидом, чтобы знать, на каких озёрах лучший клев. Если хочется общения и новых знакомств, выбирайте стоянки закрытого типа. Одновременно здесь может разместиться около 150 человек. Достаточно просто приехать с палаткой-удочками и занять свое место на береговой линии. Пункты проката, спортивные площадки и просторные беседки согреют душу, как и песни у костра...

Юлия Павловская:

Люди приезжают не только отдохнуть, позагорать и половить рыбу, также очень популярен сбор ягод-грибов, особенно в этом месте очень много земляники, малины Иван Тесюль:

Флора национального парка насчитывает более 2 тысяч видов растений, грибов, лишайников. 217 видов птиц. Каждый 4-ый вид из птиц у нас краснокнижный , среди них встречаются орлан-белохвост, беркут, скопа, турухтан. Среди растений я бы выделил карликовую березу, это недавнее наше открытие. Вообще, это гренландский вид тундровой растительности. Настоящим приключением для любителей дикой природы станет сафари-парк. Только, чтобы поймать в объектив косулей, зубров, лис, приезжайте рано утром или поздно вечером. Животные не любят жару и прячутся в глухих лесах.

Лучше отправляйтесь вместе с солнцем на озеро Дривяты. Эти берега облюбовали ещё в эпоху неолита! Часовая прогулка на кораблике откроет перед вами таинственный Браслав. А местный штурман расскажет немало интересного... Александр Павлюкевич, капитан корабля:

В этом году у нас зимы не было, лёд не стал, и лебеди не улетали, зимовали у нас. Слева Остров любви, а рядом Остров разлуки или Остров печали, где обосновались бакланы.

А напоследок загадайте желание и зарядитесь силой от чудотворного источника Окменица. Из-за студеной воды местные издавна называли родник Зимником. Минеральная вода здесь хлоридно-натриевого типа и очень долго сохраняет свои полезные свойства!