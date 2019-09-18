Прямой эфир

В Беларуси продлили программу семейного капитала

18 сентября 2019 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Срок действия программы семейного капитала продлевается на 2020-2024 годы. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продлили программу семейного капитала-1

Право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси при рождении или усыновлении третьего, или последующих детей, если с учетом родившегося ребенка в семье воспитываются не менее трех несовершеннолетних детей.

В Беларуси продлили программу семейного капитала-4

После истечения 18 лет, средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, социальных или медицинских услуг, а также формирование накопительной пенсии матери.

В некоторых ситуациях эти средства также могут быть использованы досрочно.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске каштановую аллею зачем-то закатали в асфальт
18 сентября 2019 19:40

В Минске каштановую аллею зачем-то закатали в асфальт

«Выбросила всю косметику, туфли на шпильке». История успеха и признания колясочницы из Гродно
18 сентября 2019 19:34

«Выбросила всю косметику, туфли на шпильке». История успеха и признания колясочницы из Гродно

Суд по делу о нападении таксы на девочку. Что говорят мама ребёнка, хозяин собаки и кинолог
18 сентября 2019 18:01

Суд по делу о нападении таксы на девочку. Что говорят мама ребёнка, хозяин собаки и кинолог