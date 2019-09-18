В Беларуси продлили программу семейного капитала

Новости Беларуси. Срок действия программы семейного капитала продлевается на 2020-2024 годы. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси при рождении или усыновлении третьего, или последующих детей, если с учетом родившегося ребенка в семье воспитываются не менее трех несовершеннолетних детей.

После истечения 18 лет, средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, социальных или медицинских услуг, а также формирование накопительной пенсии матери.

В некоторых ситуациях эти средства также могут быть использованы досрочно.