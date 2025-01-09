В Минске тестируют низкопольные трамваи нового поколения

Минск делает ставку на развитие электротранспорта. Это одно из приоритетных направлений для столицы. В планах увеличение парка электробусов, развитие зарядной инфраструктуры и создание новых маршрутов. Уже в ближайшее время на улицах города появятся новые низкопольные трамваи. Они с повышенным уровнем комфорта и умными технологиями управления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пока подвижной состав проходит тест-драйв.

Это трамвай нового поколения Т811. В Минске современный транспорт появился недавно. Для столицы разработано 7 таких вагонов.

Максим Корольчук, первый заместитель-главный инженер филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:

Наши специалисты перенимают опыт, изучают техническую документацию. Параллельно у нас есть учебный класс. Специалисты «Белкоммунмаша» собирают наших водителей и проводят обучение.

Сейчас вагоны проходят обкатку. Новинку тестирует Татьяна Стретович, водитель с 20-летним стажем. Она уже успела оценить преимущества модели.