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В Минске тестируют низкопольные трамваи нового поколения

09 января 2025 19:01
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Минск делает ставку на развитие электротранспорта. Это одно из приоритетных направлений для столицы. В планах увеличение парка электробусов, развитие зарядной инфраструктуры и создание новых маршрутов. Уже в ближайшее время на улицах города появятся новые низкопольные трамваи. Они с повышенным уровнем комфорта и умными технологиями управления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пока подвижной состав проходит тест-драйв.

Наш корреспондент Анна Куртасова оценила преимущества электротранспорта нового поколения.

В Минске тестируют низкопольные трамваи нового поколения-2

Это трамвай нового поколения Т811. В Минске современный транспорт появился недавно. Для столицы разработано 7 таких вагонов.

В Минске тестируют низкопольные трамваи нового поколения-4

Максим Корольчук, первый заместитель-главный инженер филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:
Наши специалисты перенимают опыт, изучают техническую документацию. Параллельно у нас есть учебный класс. Специалисты «Белкоммунмаша» собирают наших водителей и проводят обучение. 

Сейчас вагоны проходят обкатку. Новинку тестирует Татьяна Стретович, водитель с 20-летним стажем. Она уже успела оценить преимущества модели.

В Минске тестируют низкопольные трамваи нового поколения-6

Татьяна Стретович, водитель трамвая филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:
Более комфортабельные, низкопольные, для водителей намного лучше, обзорность больше.

Трамвай низкопольный: ступеней на входе нет, а пол по всему салону ровный. Из-за этого кажется, что внутри больше места. Это также снижает уровень травматизма и делает транспорт более доступным для маломобильных пассажиров, в том числе инвалидов-колясочников. Установлены пандусы, есть кнопка вызова водителя.

Далее смотрите в видео. 

# Транспорт Беларуси

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