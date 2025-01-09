Персонал Минской областной детской больницы посетил Дворец Независимости

Развитие здравоохранения – одна из приоритетных задач. На это не раз обращал внимание глава государства. В последний день 2024-го Александр Лукашенко посетил Минскую областную детскую больницу. Здесь Президент не только оценил техническое оснащение клиники, но и пообщался с персоналом и пациентами, а также поздравил их с Новым годом. 9 январе сотрудники одной из крупнейших детских больниц приехали на экскурсию во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Дианы Головач.

Во Дворце Независимости сегодня гости особенные. Это персонал Минской областной детской больницы, которую накануне Нового года посетил глава государства. Среди них и победитель конкурса «Врач года» Игорь Лазарчик. В профессии – больше 40 лет. За это время по-настоящему влюбился в педиатрию, что помогло стать лучшим из лучших. А сегодня вместе с коллегами восхищается достижениями трех десятилетий независимости нашей страны.

Игорь Лазарчик, заместитель главного врача по медицинской части Минской областной детской клинической больницы:

Эта вся любовь к нашей Родине слилась в клубок эмоций и квинтэссенцию. Именно здесь ты понимаешь, что мы живем в свободной, мирной и суверенной стране. Кстати, на экскурсию персонал больницы пригласил лично Александр Лукашенко еще 31 декабря. Для работников это стало неожиданным и приятным новогодним подарком.

Карина Судновская, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Минской областной детской клинической больницы:

На самом деле для коллектива и для меня лично это подарок. Очень величественно, очень красиво. Белорусскими мастерами сделано, белорусского производства – это похвально.