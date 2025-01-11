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В Варшаве до -3 градусов, в Москве выпадет снег и до 0 – погода в Европе на неделю

11 января 2025 14:46
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Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +3 градуса.

В Варшаве до -3 градусов, в Москве выпадет снег и до 0 – погода в Европе на неделю-2

В Вене также облачно с прояснениями, похолодает до -1. В Риме ожидается +5, возможен небольшой дождь. В Мадриде, сохранится умеренное тепло до +9 градусов. В испанской столице ожидается малооблачная погода, без осадков.

В Варшаве до -3 градусов, в Москве выпадет снег и до 0 – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии с дождем и мокрым снегом, в дневные часы столбики термометров опустятся до 0. С дождем на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +7. 12 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, не обойдется без осадков.

В Варшаве до -3 градусов, в Москве выпадет снег и до 0 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, ожидается до -2 в дневные часы. В Вильнюсе -3, пройдет снег. В Варшаве также не обойдется без осадков, столбики термометров опустятся до -3. 0 в Киеве, облачно, будет снежно. В Москве обстановку разнообразят зимние осадки, столбики термометров опустятся до нуля.

# Погода

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