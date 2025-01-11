В Варшаве до -3 градусов, в Москве выпадет снег и до 0 – погода в Европе на неделю

Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +3 градуса.

В Вене также облачно с прояснениями, похолодает до -1. В Риме ожидается +5, возможен небольшой дождь. В Мадриде, сохранится умеренное тепло до +9 градусов. В испанской столице ожидается малооблачная погода, без осадков.

В Болгарии с дождем и мокрым снегом, в дневные часы столбики термометров опустятся до 0. С дождем на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +7. 12 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, не обойдется без осадков.