Как готовят бельгийские драники и где находится монумент картофелю? Побывали на «Бульба-фэсте» в Дещенке

Новости Беларуси. В стране продолжается уборка картофеля. Накопано более 36 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Культура давно стала самой популярной среди наших граждан. По статистике за год белорус съедает около 180 килограммов корнеплода. А это первое место в рейтинге потребителей. Эти немаленькие цифры подтвердились на Узденщине, где прошел фестиваль «Бульба-фэст». О вкусе дещенских драников расскажет Диана Головач.

Место проведения регионального праздника выбрано неслучайно. Именно Дещенка стала центром картофелеводства в советские времена. Причем культуры выращивали не только для себя, но и делились с соседями. В агрогородке был открыт единственный в стране музей картофеля. Два года назад тут появился и монумент бульбе. С этого и началась традиция каждую осень проводить региональный праздник картофеля. Дмитрий Колос впервые посещает его в новой должности. Признается, количество блюд из картофеля поражает.

Дмитрий Колос, председатель Узденского райисполкома:

Данный праздник собирает много людей. Мы сегодня видим на площадке разных людей от мала до велика. Мы видим много представленных блюд из картофеля. Это правильное мероприятие, которое призывает наш второй хлеб – картофель – выращивать, держать и ни в коем случае не откладывать его на второй план.

Белорусы знают около тысячи блюд из картофеля. От простой запеченной на костре и до клецок «з душамi», от фаршированной грибами до обожженной в горячей печи. Описать все способы приготовления трудно. Но есть самый любимый – это драники. Основа традиционного блюда – картофель, лук, соль и растительное масло для жарки. И этого вполне достаточно, если вы готовите их из вкусной белорусской картошки.

Диана Головач, корреспондент:

На празднике можно попробовать необычные бельгийские драники. Их тесто не отличается от классических. А вот способ приготовления очень интересный – в вафельнице. Рецепт драников знает любая белорусская хозяйка. Но каждый по-своему уникален, ведь передается через поколения. Сегодня для гостей кулинарные способности проявили будущие повара – учащиеся Узденского государственного колледжа.

Леонид Бешман, заведующий отделением Узденского государственного колледжа:

Руками наших учащихся и мастеров производственного обучения приготовлены все эти блюда. Уже даже учитывая и современные технологии приготовления. Вкусно и полезно. И экологически чистое блюдо. Сегодня на празднике гости могли попробовать блюда не только из узденского картофеля. Свои лакомства представили все регионы страны. Именно Брестская область и каждый район отличается своим блюдом. Это пызы. Причем «ы» – с большой буквы. В каждом районе пишется по-разному. И в каждом районе своя начинка.

Хоть праздник проходит всего третий раз, для дещан он стал местом теплых воспоминаний. А сегодня для них подготовили сюрприз – выступления не только местных, но и несвижских коллективов. В программе танцы, песни и конкурсы.

Уже пора собраться было после летних трудовых будней здесь всем вместе, пообщаться, получить хорошее настроение, покушать вкусно.

Все очень нравится, очень все организованно. Это традиция нашего района – бульбяны фест проводить.