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В Беларуси презентовали флагманский смартфон Huawei Mate 8

01 марта 2016 18:13
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Новости Беларуси. Высокие технологии на службе комфорта. В Беларуси презентовали  флагманский смартфон от одной из ведущих китайских компании – Huawei.   Это устройство,  полностью отвечает потребностям  современного  стиля жизни. Разработчики уверены - гаджет станет незаменимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящая «охота» за новым смартфоном от Huawei началась задолго до его официальной презентации. В  глобальной сети то и дело появились «шпионские» фотографии  нового гаджета.  Наконец,  компания-разработчик  официально представила  белорусской  публике свой новый флагман - «Mate 8».

Александ Трипуть  активно готовится к  важнейшим стартам — Паралимпийским играм.  На тренировках  - особое  внимание к деталям.   В этих условиях «Mate 8»  полностью оправдывает свое   название «партнера» и становится действительно  незаменимым помощником.    

Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр:
Съемка просто великолепная. Есть замедленная съемка, есть обычная. Заснял – и можно спокойно проанализировать. Тренеру, с которым занимался, я ему перекинул видео с тренировки – он посмотрел и оценил, как я метаю.

Возможность замедленной съемки, технология  оптического стабилизатора, которая позволяет получить качественные снимки даже если камера дрожит и автофокус — в этом телефоне есть все  слагаемые для выдающегося качества  снимков.  «Восьмой» в линейке «Mate»  -  сплав высоких  технологий и комфорта. 6 дюймовый дисплей  в компактном  алюминиевом корпусе и первый в мире  процессор, созданный по новейшей технологии -  настоящий прорыв мощности и скорости работы.

Есть и возможность  сверхбыстрой зарядки: за полчаса батарея достигает уровня, которого при средней интенсивности использования,  хватит на  весь день.

Фан Джиньонг, директор по продажам департамента терминального оборудования «Huawei» в Беларуси:
У него очень мощная батарейка. Вы сможете его использовать 2,5 дня. У этого телефона экран 6 дюймов, но выглядит небольшим.

Разработчики компании подчеркивают — это устройство,  полностью отвечает потребностям  современного  стиля жизни.

Роберт Дашян, заместитель генерального директора заместитель генерального директора по  продажам и абонентскому обслуживанию ИП «Велком»:
Современный бизнес-телефон, ориентированный на активную часть населения – ту же самую, на которую нацелена компания «Велком». У нас хороший тандем, хорошее оборудование, привлекательные условия продаж.

Вместе с быстрым и элегантным смартфоном пользователи смогут работать эффективнее, освобождая драгоценное время для того, чтобы провести его вместе с семьей или друзьями.

# общество # Мобильный телефон # Александр Трипуть # Фан Джиньонг # Роберт Дашян

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