В Беларуси презентовали флагманский смартфон Huawei Mate 8

Новости Беларуси. Высокие технологии на службе комфорта. В Беларуси презентовали флагманский смартфон от одной из ведущих китайских компании – Huawei. Это устройство, полностью отвечает потребностям современного стиля жизни. Разработчики уверены - гаджет станет незаменимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящая «охота» за новым смартфоном от Huawei началась задолго до его официальной презентации. В глобальной сети то и дело появились «шпионские» фотографии нового гаджета. Наконец, компания-разработчик официально представила белорусской публике свой новый флагман - «Mate 8».

Александ Трипуть активно готовится к важнейшим стартам — Паралимпийским играм. На тренировках - особое внимание к деталям. В этих условиях «Mate 8» полностью оправдывает свое название «партнера» и становится действительно незаменимым помощником.

Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр:

Съемка просто великолепная. Есть замедленная съемка, есть обычная. Заснял – и можно спокойно проанализировать. Тренеру, с которым занимался, я ему перекинул видео с тренировки – он посмотрел и оценил, как я метаю.

Возможность замедленной съемки, технология оптического стабилизатора, которая позволяет получить качественные снимки даже если камера дрожит и автофокус — в этом телефоне есть все слагаемые для выдающегося качества снимков. «Восьмой» в линейке «Mate» - сплав высоких технологий и комфорта. 6 дюймовый дисплей в компактном алюминиевом корпусе и первый в мире процессор, созданный по новейшей технологии - настоящий прорыв мощности и скорости работы.

Есть и возможность сверхбыстрой зарядки: за полчаса батарея достигает уровня, которого при средней интенсивности использования, хватит на весь день.

Фан Джиньонг, директор по продажам департамента терминального оборудования «Huawei» в Беларуси:

У него очень мощная батарейка. Вы сможете его использовать 2,5 дня. У этого телефона экран 6 дюймов, но выглядит небольшим.

Разработчики компании подчеркивают — это устройство, полностью отвечает потребностям современного стиля жизни.

Роберт Дашян, заместитель генерального директора заместитель генерального директора по продажам и абонентскому обслуживанию ИП «Велком»:

Современный бизнес-телефон, ориентированный на активную часть населения – ту же самую, на которую нацелена компания «Велком». У нас хороший тандем, хорошее оборудование, привлекательные условия продаж.

Вместе с быстрым и элегантным смартфоном пользователи смогут работать эффективнее, освобождая драгоценное время для того, чтобы провести его вместе с семьей или друзьями.