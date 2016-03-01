Новости Беларуси. Цены в минских гостиницах упали на 20%. И теперь — на уровне соседних европейских городов. В 2014, к Чемпионату мира по хоккею, было открыто 17 новых отелей и предложение выросло более чем в 2 раза. Теперь рынок выровнялся, причем, пятизвездочные услуги в Минске стали одними из самых дешевых по сравнению, например, с Вильнюсом, Варшавой и Ригой. За клиентов боролись рублем и ряд игроков даже был вынужден устанавливать более низкие цены, чем у конкурентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.