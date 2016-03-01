Службы заказчика, отстаивающие интересы граждан в сфере ЖКХ, в марте заработают по всему Минску

Новости Беларуси. Контролировать сферу ЖКХ в Минске теперь будет «служба заказчика». Её задача, в том числе, реагировать на обращения граждан. Это своеобразный посредник между потребителями и эксплуатирующими организациями. Новшество в системе жилищно-коммунального хозяйства пока распространится только на Минск.

В партизанском районе столицы служба заказчика в тестовом режиме работает уже с мая прошлого года. Обращаются сюда с разными вопросами. Все они, конечно, оперативно берутся на карандаш. Но вот что интересно. Примерно через два месяца обивать пороги службы стали куда реже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество обращений снизилось примерно на четверть, рассказывает начальник одного из отделов службы. Принимают здесь минчан не только лично, но и в виртуальном пространстве. Оставить заявку можно на официальном сайте ЖКХ или же отправить жалобу или просьбу на сайт 115 бел.

Елена Высоцкая, начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы службы заказчика КУП «ЖКХ Партизанского района Минска»:

Здесь закон об обращениях граждан и юридических лиц не работает, тут иные сроки для рассмотрения. Порядка 8 дней, чтобы отработать и дать какой-то результат.

Основное предназначение службы заказчика – защита интересов граждан. Работает коммунальное подразделение по принципу посредничества между потребителем и эксплуатирующей организацией. Другими словами, служба спрашивает с подрядчика и держит ответ перед жильцами. В компетенции специалистов – не только реагирования на обращения. Ежедневно представители структуры принимают акты выполненных ремонтных работ, оценивают их объем и качество, а также сверяют цифры в жировках за оказанные услуги. Например, правильно ли жильцам насчитали сумму за уборку подъездов. И вот, как это работает.

Такие внеплановые проверки Екатерина – она в службе работает инженером в отделе по благоустройству – устраивает практически ежедневно. По графику сегодня в этом подъезде стоит влажная уборка. На вид – вроде бы прибрано. Но вопросы, пусть и не коммунального характера, к обслуживающей организации все-таки есть.

Рейд на этом не заканчивается. Следом Екатерина отправляется к тому самому жильцу, который и подписался под «чистым» делом. Валерий Иванович таким подходом к быту более чем доволен. В подъезде – всегда порядок.

Екатерина Корнева, инженер отдела по благоустройству и санитарному содержанию службы заказчика КУП «ЖКХ Партизанского района Минска»:

Вот конкретный пример. Выявлено, что периодичность фактическая была меньше и соответственно выставлено для оплаты меньшая сумма.

Получается эффект от деятельности службы есть. Жильцы платят только по факту. А тем временем подрядная организация, если услуга оказана некачественно или вовсе не оказана, денег не получит. До тех пор, пока всех своих обязательств не выполнит. Это подтверждает и директор ЖКХ.

Александр Юхно, директор КУП «ЖКХ Партизанского района Минска»:

Прием работ по текущему ремонту. То есть собтвенными силами выполняли работы по окраске цоколя. Приходилось трижды выезжать, принимать эти работы, пока в конечном счете не сделали на том уровне, которые требуется по строительным нормам.

Службы заказчика пока есть только в двух районах Минска. В течение месяца они заработают и в остальных. А следом за столицей, вероятно, опыт начнут перенимать и в регионах.