По уровню переработки отходов Беларусь должна сравняться со странами Западной Европы

Новости Беларуси. По уровню использования отходов Беларусь должна сравняться со странами Западной Европы. Такую задачу поставили 1 марта в Правительстве перед предприятиями этой отрасли. Сегодня в Беларуси есть множество организаций, которые превращают коммунальные отходы в доходы. Бизнес действительно выгодный, а главное — постоянный. Вторсырье было и будет всегда.

Первый в стране Экспериментально-сортировочный биомеханический завод построили в Гомеле почти 10 лет назад. Тогда в том, что отходы можно превратить в доходы, сомневались. Сегодня от скептицизма не осталось и следа: за прошлый год на переработке 18 тысяч тонн вторичных ресурсов заработать удалось 20 миллиардов белорусских рублей.

Александр Никонов, заместитель директора КУП «Спецкоммунтранс»:

То, что раньше утилизировалось на полигоне, сейчас поступило в повторный оборот. Из этого сделалась продукция и обратно пошла в оборот.

Бизнес действительно выгодный. Вторсырье было и будет всегда. Да и строиться многоквартирные жилые дома не прекращают. Вот только тут возникает закономерный вопрос: должны ли белорусы платить за ту самую переработку твердых бытовых отходов? Об этом говорил и Президент. Ведь в стоимость коммуналки услугу включили. Наравне с вывозом мусора. Тем самым еще и «утяжелили» жировку.

Геннадий Каленов не первый год наблюдает за тем, как коммунальные отходы превращают в доходы. А потом разъясняет собственникам жилья. Исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости отмечает: тариф на вывоз, обезвреживание и переработку твердых коммунальных отходов — действительно важный вопрос. А за что платить — еще и довольно спорный.

Геннадий Каленов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:

То, что люди не должны платить за обезвреживание твердых коммунальных отходов, это так. Отходы, которые вывезены, становятся собственностью организации. Это действительно мировая практика.

Сегодня сбор и переработка вторичного сырья ведется в рамках Госпрограммы до 2020 года. Вот только пока к чему стремиться есть.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Поставлена задача по достижению уровня использования аналогичному в странах Западной Европы. А это не 15,6%, что мы имеет сегодня, а минимум в три раза больше.

Экономическая выгода понятна. Ученые подсчитали: в 1 тонне мусора содержится более 4 килограммов бумаги, 17 килограммов алюминия, 260 кг пищевых отходов. Бумагу можно вторично переработать и тем самым спасти от вырубки 5 деревьев, а также сэкономить 527 кВт часов электроэнергии.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

У нас сейчас работает большое количество организаций, которые принимают отходы, размещают их на полигонах. Лимиты в год составляют порядка 4 млн.тонн. Надо сказать, что это прибыльные предприятия.

В планах — открытие новых заводов. Так, планируется, что один из них начнет работу в столице уже в нынешнем году. Подобное предприятие появится и в Гродно. И это далеко не все.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Закуплено более 18 тысяч контейнеров, стали появляться новые мусоровозы. 19 линий сортировки. Начато проектирование в городе Витебске крупного мусороперерабатывающего завода.

Разработана уже и программа до 2020 года. Проблемные вопросы она во многом решит. А главное выработает меры, как из обыкновенных отходов получить максимальную прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.