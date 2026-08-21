В Беларуси намолочено более 8,4 млн тонн зерна с учетом рапса

Белорусские аграрии все ближе к финалу жатвы. Общий каравай продолжает прибавлять – зерновых с учетом рапса намолочено уже более 8 миллионов 450 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидерство сохраняет Минская область с результатом свыше 2 миллионов 250 тысяч тонн. Следом идут Гродненская и Брестская – 1 миллион 729 тысяч и 1 миллион 637 тысяч тонн соответственно. Миллионный рубеж преодолели Гомельская и Могилевская области – в их активе 1 миллион 47 тысяч и 1 миллион 6 тысяч тонн собранного урожая. Витебская область, где из‑за климатических особенностей уборочная традиционно идет позже, намолотила 774 тысячи тонн.

Но аграрный сезон не ограничивается одной жатвой. Пока зерно поступает с полей на хранение и переработку, хозяйства параллельно формируют кормовую базу для животноводства. Заготовлено почти 12 миллионов тонн сенажа, более полумиллиона тонн сена. Полностью завершены работы на льняных полях. Вместе с тем хозяйства готовятся к озимому севу. Запас минеральных удобрений уже превышает плановую потребность.