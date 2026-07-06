На проспекте Независимости в Минске обновляют мост через реку Свислочь

На проспекте Независимости в Минске началась масштабная реконструкция моста через Свислочь. На первом этапе специалисты организовали схемы объезда и приступили к демонтажу дорожного покрытия. Строителям предстоит полностью разобрать существующее полотно, залить новую монолитную плиту и уложить гидроизоляцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В порядок также приведут пешеходную зону и велодорожку. В связи с работами ограничено движение для всех видов транспорта, кроме общественного. Перекрыт участок проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы. Водителям предлагают объезжать закрытый отрезок по Первому и Второму транспортным кольцам, а также по прилегающим улицам. Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси курсируют по привычным маршрутам без изменений.

Сергей Панев, директор предприятия «Гордорстрой»:

Данный объект ремонтируем планово. Это не какой-то срочный объект. Уже несущая способность объекта не соответствует действующим нормативам. Соответственно, наша работа предусматривает, что это разборка существующего дорожного покрытия, восстановление несущей способности монолитной плиты. Сейчас пока на демонтаже задействовано небольшое количество, до 20 человек. После выполнения демонтажных работ количество людей будет добавлено. Это будет уже вязка арматурных каркасов, устройство монолитной плиты.

Мост через Свислочь, построенный в 1951 году, является частью единого целостного архитектурного ансамбля проспекта Независимости, который внесен в Государственный список историко-культурных ценностей. Его внешний облик останется неизменным. Строители обещают завершить работы в сжатые сроки – до конца августа.