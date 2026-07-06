Как работает электронная очередь для подачи документов в вузы – рассказали Министерстве образования

Сервис «Электронная очередь» для подачи документов в белорусские вузы вновь доступен для абитуриентов. С его помощью можно заранее забронировать удобные дату и время посещения приемных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запись ведется через личный кабинет участника централизованного экзамена и централизованного тестирования. Выпускники нынешнего года авторизуются по ID-номеру паспорта. Те, кто окончил школу в прошлом году, заходят в систему по серии и номеру документа, введенным латиницей. Если после сдачи ЦЭ или ЦТ паспорт был заменен, сертификаты необходимо заранее переоформить в Республиканском институте контроля знаний.

Наталья Житникова, консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Абитуриенты заходят в свой кабинет и выбирают вуз, факультет, специальность, дату и время подачи документов. Когда регистрация пройдет успешно, в личном кабинете появится электронный талон, который можно будет потом распечатать в формате PDF, и на телефон придет SMS-оповещение. С этим талоном участник, абитуриент, приходит в приемную комиссию. Если у абитуриента поменялись планы, он может отменить свой действующий талон и перерегистрироваться на более удобное для него время.

Регистрация в системе не исключает привычный формат – подать документы по-прежнему можно и в порядке живой очереди. В Министерстве образования отмечают: цифровой сервис помогает равномерно распределить поток абитуриентов и оптимизировать работу приемных комиссий. Практика показала высокую востребованность такого подхода – в 2025 году возможностью удаленной записи воспользовались более 15 тысяч человек.