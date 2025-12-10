Гродненские таможенники установили незаконный ввоз из Литвы четырёх легковых автомобилей

В Гродненской области пресечен незаконный ввоз автомобилей из Литвы. В ходе специальных мероприятий региональная таможня установила, что граждане Литвы оформляли временный ввоз машин, чтобы избежать уплаты обязательных платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дальнейшем транспортные средства планировалось вовлечь в незаконный оборот на территории Беларуси и России.