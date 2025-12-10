Гродненские таможенники установили незаконный ввоз из Литвы четырёх легковых автомобилей

В Гродненской области пресечен незаконный ввоз автомобилей из Литвы. В ходе специальных мероприятий региональная таможня установила, что граждане Литвы оформляли временный ввоз машин, чтобы избежать уплаты обязательных платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В дальнейшем транспортные средства планировалось вовлечь в незаконный оборот на территории Беларуси и России.
Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:
Для этого в автомобилях видоизменялись идентификационные номера кузовов, а также использовались поддельные номера и свидетельства о регистрации. Таким образом, через пункты пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» были ввезены 4 автомобиля. Их общая стоимость составила порядка 80 тысяч белорусских рублей, а сумма, подлежащая уплате таможенных платежей, – свыше 135 тысяч белорусских рублей.
Установлены участники противоправной схемы, организатор – 53-летний литовец и его пособники, граждане Литвы и Беларуси. В Гродненской региональной таможне возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкциями статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.
Материалы дела переданы следственным органам. Попытка обойти закон обернулась уголовным делом. Таможня напоминает: любые подобные схемы рано или поздно раскрываются.