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В Беларуси появились свои «шерифы»

16 ноября 2019 12:53
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Новости Беларуси. Пока только в некоторых районах и лишь в порядке эксперимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси появились свои «шерифы»-1

Например, в Шарковщинском, где участковым расширили круг обязанностей. Теперь они занимаются вопросами уголовного розыска и работой с несовершеннолетними. В МВД таких милиционеров называют универсальными. Если опыт будет удачным, его могут внедрить и в других районах Беларуси.

В Беларуси появились свои «шерифы»-4

Игорь Кукуть, участковый инспектор Шарковщинского РОВД:
Вся оценка нашей работы – что человек тебя знает, тебе доверяет, может обратиться к тебе в любое время. По-моему, это самое главное и есть у нас.

В Беларуси появились свои «шерифы»-7

Сергей Орешков, начальник Шарковщинского РОВД:
На сотрудников увеличилась нагрузка, возложены дополнительные функции. Должен повыситься опыт  работы в направлении уголовного розыска участкового инспектора милиции и сотрудника ГДМ. Сложности в том, что необходимо за этот период времени более углублено изучить все три направления служебной деятельности, чтобы потом качественно выполнять свои функции, которые предусматривает эксперимент.

В Беларуси появились свои «шерифы»-10

В Шарковщинском районе работают 11 шерифов (они объединены в три группы). Таким образом, по всем направлениям – розыск, участковая служба и работа с несовершеннолетними – более опытные напарники могут подставить плечо.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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