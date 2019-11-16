В Беларуси появились свои «шерифы»

Новости Беларуси. Пока только в некоторых районах и лишь в порядке эксперимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в Шарковщинском, где участковым расширили круг обязанностей. Теперь они занимаются вопросами уголовного розыска и работой с несовершеннолетними. В МВД таких милиционеров называют универсальными. Если опыт будет удачным, его могут внедрить и в других районах Беларуси.

Игорь Кукуть, участковый инспектор Шарковщинского РОВД:

Вся оценка нашей работы – что человек тебя знает, тебе доверяет, может обратиться к тебе в любое время. По-моему, это самое главное и есть у нас.

Сергей Орешков, начальник Шарковщинского РОВД:

На сотрудников увеличилась нагрузка, возложены дополнительные функции. Должен повыситься опыт работы в направлении уголовного розыска участкового инспектора милиции и сотрудника ГДМ. Сложности в том, что необходимо за этот период времени более углублено изучить все три направления служебной деятельности, чтобы потом качественно выполнять свои функции, которые предусматривает эксперимент.