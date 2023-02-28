В Беларуси появились новые методы лечения заболеваний позвоночника. Вот что об этом рассказал врач

В Беларуси разработаны новые эффективные технологии лечения злокачественных поражений позвоночника. Такие недуги лечить очень сложно, работа всегда проводится в комплексе.
В Беларуси разработаны новые эффективные технологии лечения злокачественных поражений позвоночника. Такие недуги лечить очень сложно, работа всегда проводится в комплексе.
Сергей Зарецкий, главный специалист Министерства здравоохранения Республики Беларусь по спинальной хирургии, заведующий онкологическим (нейрохирургическим) отделением вертебрологии РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, кандидат медицинских наук, доцент:
Наш новый метод, который мы разработали, внедрили и сейчас эффективно используем, это эндопротезирование позвонков на грудном, поясничном уровне, эндопротезирование на шейном отделе позвоночника, использование различных металлоконструкций в виде мыши и их комбинации и сочетания. Вертобрология – наука вообще сложная. Это наука, которая стоит на стыке нейрохирургии, и травматологии, и неврологии. Поэтому очень важно при оказании данной помощи использовать комплексный подход.
По словам специалистов, метастатическое поражение позвоночника – частое явление. У мужчин зачастую встречается при онкологии предстательной железы, у женщин – молочной. Также при миеломной болезни и раке легкого. Первичные злокачественные опухоли появляются реже. В среднем где-то 5-7 % от общего количества госпитализирующихся пациентов в год.
Сергей Зарецкий:
В сочетании с лучевой терапией, в сочетании с таргетной терапией использование этих металлоконструкций больших противопоказаний не имеет, нам это позволяет вертикализировать пациента на следующие сутки после операции. Послеоперационный период сокращает, улучшает уход за пациентом и дает возможность дальше пациенту получать специальное лечение. Новые технологии, которые мы разработали и внедрили, на сегодняшний день позволяют пациентов с осложненным течением заболевания с компрессией спинного мозга оперировать в раннем периоде.
Рак – коварный недуг, который подкрадывается совсем незаметно. И иногда бывает слишком поздно. Раньше пациенты с первичными опухолями или с метастазами в позвоночнике были практически обездвижены. Но технологии не стоят на месте и уже сегодня пациенты потихоньку могут возвращаться к привычной жизни.
Не все знают, что вот есть такое отделение для нас. Таких больных. Долго лежала, слава богу попала, прошла очень сложная операция. Я сюда попала уже без позвоночника, кости не было. Мне поставили имплант, все сделали, там почистили. Я уже шевелюсь, двигаюсь, уже будут меня поднимать. Конечно, врачи, это просто асы, боги какие-то здесь. Потому что вся надежда на них.
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