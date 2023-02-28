В Беларуси появились новые методы лечения заболеваний позвоночника. Вот что об этом рассказал врач

Сергей Зарецкий, главный специалист М инистерства здравоохранения Республики Беларусь по спинальной хирургии, заведующий онкологическим (нейрохирургическим) отделением вертебрологии РНПЦ О МР им. Н. Н. Александрова, кандидат медицинских наук, доцент: Наш новый метод, который мы разработали, внедрили и сейчас эффективно используем, это эндопротезирование позвонков на грудном, поясничном уровне, эндопротезирование на шейном отделе позвоночника, использование различных металлоконструкций в виде мыши и их комбинации и сочетания. Вертобрология – наука вообще сложная. Это наука, которая стоит на стыке нейрохирургии, и травматологии, и неврологии. Поэтому очень важно при оказании данной помощи использовать комплексный подход.

По словам специалистов, метастатическое поражение позвоночника – частое явление. У мужчин зачастую встречается при онкологии предстательной железы, у женщин – молочной. Также при миеломной болезни и раке легкого. Первичные злокачественные опухоли появляются реже. В среднем где-то 5-7 % от общего количества госпитализирующихся пациентов в год.

Сергей Зарецкий:

В сочетании с лучевой терапией, в сочетании с таргетной терапией использование этих металлоконструкций больших противопоказаний не имеет, нам это позволяет вертикализировать пациента на следующие сутки после операции. Послеоперационный период сокращает, улучшает уход за пациентом и дает возможность дальше пациенту получать специальное лечение. Новые технологии, которые мы разработали и внедрили, на сегодняшний день позволяют пациентов с осложненным течением заболевания с компрессией спинного мозга оперировать в раннем периоде.

Рак – коварный недуг, который подкрадывается совсем незаметно. И иногда бывает слишком поздно. Раньше пациенты с первичными опухолями или с метастазами в позвоночнике были практически обездвижены. Но технологии не стоят на месте и уже сегодня пациенты потихоньку могут возвращаться к привычной жизни.