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В Беларуси появились электронные внутренние паспорта

03 января 2014 10:03
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Новости Беларуси. В Беларуси появились электронные внутренние паспорта. Правда пока это только опытные образцы. Однако, по словам специалистов, доработка таких документов продолжится в ближайшие два года. Предполагается, что в будущем для совершения различных платежей, заказе медицинских и других социальных услуг бумажный паспорт и вовсе не понадобится.

Подобные системы существуют во многих странах. Например, в Эстонии она действует уже более 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Документы

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