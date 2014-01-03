Новости Беларуси. В Беларуси появились электронные внутренние паспорта. Правда пока это только опытные образцы. Однако, по словам специалистов, доработка таких документов продолжится в ближайшие два года. Предполагается, что в будущем для совершения различных платежей, заказе медицинских и других социальных услуг бумажный паспорт и вовсе не понадобится.

Подобные системы существуют во многих странах. Например, в Эстонии она действует уже более 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.