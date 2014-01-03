Погода в Беларуси: 5 января ожидается до 7 градусов тепла, пройдет дождь и снег

Новости Беларуси. Беларусь встретит православное Рождество без крепких морозов и снега. По словам синоптиков, январь перенял аномально теплый настрой декабря. В ближайшие дни столбик термометра будет показывать то плюс, то минус. А в воскресенье и вовсе будет до 7 тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местами сгустится туман, ожидается слабый гололед, на дорогах – гололедица. Во многих районах республики пройдет дождь и мокрый снег. Поэтому о санках и лыжах на рождественские праздники белорусам придется забыть.