Видеорепортаж: салют в Минске и ёлка у Дворца спорта в ночь с 31 декабря по 1 января

Новости Беларуси. Ярко, весело, незабываемо Беларусь встретила новый 2014 год. Пышными фейерверками, поздравлениями и гуляньями отметили приход года Лошади миллионы соотечественников. В новогоднюю ночь на улицы городов вышли более 400 тысяч белорусов. По оценке МВД и МЧС, празднования прошли достаточно спокойно. В Минске гуляния развернулись на нескольких десятках площадок. Здесь собрались свыше 80 тыс. жителей и гостей столицы.

Если верить астрологам, в год синей лошади нужно вспомнить о своих корнях, жизненном фундаменте и вечных ценностях. Это очень удачное время, чтобы построить дом, посадить дерево, создать семью, она обязательно должна стать крепкой, и родить ребенка. И действительно самые важные события в жизни многие на 2014-й уже запланировали.

И, конечно, какой новый год без салюта. Столичное небо в разноцветных огнях. Кульминация праздника в Минске — как всегда настоящая феерия цвета и музыки. Аккомпанемент: от традиционных композиций до новогодних синглов. Главный салют — 15 минут, десятки разнообразных залпов.

Самый долгожданный подарок в Новом году получили новоиспечённые мамы. Этой праздничной ночью и не менее праздничным утром в Республике на свет появились десятки малышей. Продолжает лидировать по рождаемости среди других регионов страны Брестчина. В областном центре первый крик первого новорожденного раздался 1 января в 8 часов 22 минуты. А второго - минутой позже!

Новый 2014 год официально и окончательно пришел во все страны и уголки мира. Последними его наступление встретили жители ряда тихоокеанских территорий. А вот первыми увидеть все краски нового дня — в первые же минуты общепланетарного нового года — смогли новозеландцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.