Фейерверк из новогодних елей, снеговиков и Дедов Морозов 2 января наблюдали жители Гродно

Новости Беларуси. 2 декабря жители Гродно наблюдали праздничный фейерверк из новогодних елей, снеговиков и Дедов Морозов. Таким необычным способом участники ракето-модельного кружка проводили уходящий и встретили наступивший год.

Эта акция уже стала традиционной. Причем аэродинамические свойства и высота полетов не имели значения. Главное – экстравагантный вид летательных аппаратов. Чем забавнее, тем лучше.

Запустили на орбиту и главный символ года наступившего. После недолгого полета игрушечная лошадь на радость зрителям спустилась на парашюте. Кстати, новогодние ракеты поднимались в небо примерно на 200 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Липай, заведующий лабораторией ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра творчества учащихся:

Это традиционное мероприятие, приуроченное к Новому году и Рождеству. Запуск ракет новогодней тематики в виде снеговика, Деда Мороза, елки и также традиционно модель ракеты уходящего года (в данном случае – змея). Она будет улетать и изнутри будет выходить игрушка плюшевая «Лошадь» и опускаться на парашюте.