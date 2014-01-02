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Фейерверк из новогодних елей, снеговиков и Дедов Морозов 2 января наблюдали жители Гродно

02 января 2014 16:20
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Новости Беларуси. 2 декабря жители Гродно наблюдали праздничный фейерверк из новогодних елей, снеговиков и Дедов Морозов. Таким необычным способом участники ракето-модельного кружка проводили уходящий и встретили наступивший год.

Эта акция уже стала традиционной. Причем аэродинамические свойства и высота полетов не имели значения. Главное – экстравагантный вид летательных аппаратов. Чем забавнее, тем лучше.

Запустили на орбиту и главный символ года наступившего. После недолгого полета игрушечная лошадь на радость зрителям спустилась на парашюте. Кстати, новогодние ракеты поднимались в небо примерно на 200 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Липай, заведующий лабораторией ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра творчества учащихся:
Это традиционное мероприятие, приуроченное к Новому году и Рождеству. Запуск ракет новогодней тематики в виде снеговика, Деда Мороза, елки и также традиционно модель ракеты уходящего года (в данном случае – змея). Она будет улетать и изнутри будет выходить игрушка плюшевая «Лошадь» и опускаться на парашюте.

# общество # Фотофакт # Александр Липай # Новый год # Гродненский областной центр творчества учащихся

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