В Беларуси построят около 1200 станций обезжелезивания. Как жителей Минской области снабжают чистой водой?

В Беларуси до 2025 года должна быть решена проблема с питьевой водой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для этого в городах и населенных пунктах устанавливаются станций обезжелезивания. Всего планируется около 1 200 таких объектов в разных районах страны. Одна из таких станций появилось в Дзержинском районе. Деревня Станьково.

Вопрос качества воды для поселка с населением порядка 1 500 человек остро стоял на протяжении нескольких лет. Санитарно-химические показатели не соответствовали норме. Вода была мутной и с большим количеством железа. С 2019 года ситуация начала улучшаться. В населенном пункте стали появляться станции обезжелезивания.

Франц Кондратович, председатель Станьковского сельского исполнительного комитета:

В мой первый период времени, когда я был назначен на эту должность, жители деревни ко мне обращались по поводу очень плохого качества воды. Теперь все жители деревни Станьково могут пользоваться чистой и качественной водой. Более того, это повлияло на снижение количества обращений граждан в ушедшем году по поводу качества воды.

В Станьково четыре станции обезжелезивания, но именно эту ждали все. Таким образом, закрыли все вопросы по воде. Чистая и прозрачная Н2О будет поступать в дома новой застройки, где сейчас проживает более 300 человек. Но район будет разрастаться.