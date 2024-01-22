Минск переведут на водоснабжение из подземных источников к концу 2024-го – Мингорисполком

Работы по обновлению мостов и путепроводов в столице начнутся уже в апреле. Сейчас на базе специализированного строительного управления № 2 создается участок по возведению и ремонту конструкций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже набраны специалисты, идет оснащение специализированной техникой.

Еще один социально значимый проект, которым занимается управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома – перевод столицы на подземные источники водоснабжения. Планируется, что стройка объектов должна завершиться до конца года.

Владимир Латушкин, генеральный директор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:

Самый крупный, важный объект для Минска – это перевод города на водоснабжение из подземных источников, который планируется завершить к концу 2024 года, чтобы уже в 2025 году была чистая вода. Это основной объект, а так объектов на самом деле много: и мосты, и путепроводы, и транспортные развязки.