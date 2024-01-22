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Минск переведут на водоснабжение из подземных источников к концу 2024-го – Мингорисполком

22 января 2024 17:43
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Работы по обновлению мостов и путепроводов в столице начнутся уже в апреле. Сейчас на базе специализированного строительного управления № 2 создается участок по возведению и ремонту конструкций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже набраны специалисты, идет оснащение специализированной техникой.

Минск переведут на водоснабжение из подземных источников к концу 2024-го – Мингорисполком-1

Еще один социально значимый проект, которым занимается управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома – перевод столицы на подземные источники водоснабжения. Планируется, что стройка объектов должна завершиться до конца года.

Минск переведут на водоснабжение из подземных источников к концу 2024-го – Мингорисполком-4

Владимир Латушкин, генеральный директор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:
Самый крупный, важный объект для Минска – это перевод города на водоснабжение из подземных источников, который планируется завершить к концу 2024 года, чтобы уже в 2025 году была чистая вода. Это основной объект, а так объектов на самом деле много: и мосты, и путепроводы, и транспортные развязки.

Минск переведут на водоснабжение из подземных источников к концу 2024-го – Мингорисполком-7

В 2024 году предприятие будет наращивать объем работ, для чего закупается специализированная техника. Также планируют освоить выпуск новых видов продукции и расширить рынки сбыта.

# Водоснабжение # общество # Владимир Латушкин

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