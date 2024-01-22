Прямой эфир

Семья из Минской области разводит лошадей – рассказываем все тонкости необычного хобби

22 января 2024 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Семья Трофимович из Любанского района занимается коневодством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас в хозяйстве семь лошадей. Стройные, грациозные и умные. О всех лошадях Трофимовичи могут рассказывать долго и с упоением. В будущем, возможно, появится даже собственный конный клуб.

Подробнее – Дарья Авсюк.

Семья из Минской области разводит лошадей – рассказываем все тонкости необычного хобби-1

11 лет Вадим Трофимович служит в органах внутренних дел. Он участковый, но местные знают его не только как правоохранителя. Знаменит на округу Вадим своим хобби. Он вместе с супругой разводит лошадей. Инициатива жены, но сейчас общее дело семьи.

Семья из Минской области разводит лошадей – рассказываем все тонкости необычного хобби-4

Вадим Трофимович:
Несколько лет назад мы купили первую лошадь для моей супруги. Она с детства увлекается, ей нравится. Первую, потом вторую, потом постепенно дошли до того уровня, что у нас сегодня уже семь лошадей.

Семья из Минской области разводит лошадей – рассказываем все тонкости необычного хобби-7

Виктория Трофимович:
Как мама рассказывала, у нас в деревне конюшня была, ходили на конюшню, маленьких жеребят гладила. И как-то маленькая села и свалилась с маленького жеребенка. После такого падения проснулась любовь.

Первую лошадь купили в 2016 году. После взяли земельный участок недалеко от города. Изучили систему питания и ухода, ведь работа комплексная. Например, за копытами лошадок смотрят специальные ковали. Супруги же кормят, ухаживают и, самое главное, следят за здоровьем.

Подробности в видео.

# Хобби # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Минск переведут на водоснабжение из подземных источников к концу 2024-го – Мингорисполком
22 января 2024 17:43

Минск переведут на водоснабжение из подземных источников к концу 2024-го – Мингорисполком

Богодель: недавно западные политики говорили, что у Лукашенко нет никакого ядерного оружия. Бах – появилось
22 января 2024 17:31

Богодель: недавно западные политики говорили, что у Лукашенко нет никакого ядерного оружия. Бах – появилось

«Это дело каждого гражданина». Почему важно освещать тему национальной безопасности?
22 января 2024 17:23

«Это дело каждого гражданина». Почему важно освещать тему национальной безопасности?