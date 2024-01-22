Семья из Минской области разводит лошадей – рассказываем все тонкости необычного хобби

Семья Трофимович из Любанского района занимается коневодством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас в хозяйстве семь лошадей. Стройные, грациозные и умные. О всех лошадях Трофимовичи могут рассказывать долго и с упоением. В будущем, возможно, появится даже собственный конный клуб.

11 лет Вадим Трофимович служит в органах внутренних дел. Он участковый, но местные знают его не только как правоохранителя. Знаменит на округу Вадим своим хобби. Он вместе с супругой разводит лошадей. Инициатива жены, но сейчас общее дело семьи.

Вадим Трофимович: Несколько лет назад мы купили первую лошадь для моей супруги. Она с детства увлекается, ей нравится. Первую, потом вторую, потом постепенно дошли до того уровня, что у нас сегодня уже семь лошадей.

Виктория Трофимович:

Как мама рассказывала, у нас в деревне конюшня была, ходили на конюшню, маленьких жеребят гладила. И как-то маленькая села и свалилась с маленького жеребенка. После такого падения проснулась любовь.

Первую лошадь купили в 2016 году. После взяли земельный участок недалеко от города. Изучили систему питания и ухода, ведь работа комплексная. Например, за копытами лошадок смотрят специальные ковали. Супруги же кормят, ухаживают и, самое главное, следят за здоровьем.