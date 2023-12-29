В Беларуси полностью импортозаместили спецэкипировку спасателей

В производстве специальной экипировки белорусских спасателей удалось достичь полного импортозамещения. Более того, организованы поставки такой продукции на Кубу, в Азербайджан, Россию, Саудовскую Аравию и Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработка НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций ткань, способная защитить от температур до 400 градусов и внезапных выбросов пламени выше восьмисот градусов. Сегодня это основа самой передовой амуниции пожарного. Характеристики продолжают улучшать во время испытаний, чтобы исключить даже секундное тление и повысить эргономику. Новые образцы уже протестированы в аккредитованной лаборатории.