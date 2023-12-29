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Необходимый для вступления Беларуси в ШОС законопроект рассмотрят в Палате представителей

29 декабря 2023 07:52
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Проект закона, необходимый для вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества, рассмотрят 29 декабря в палате Представителей национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимый для вступления Беларуси в ШОС законопроект рассмотрят в Палате представителей-1

Уже в эти минуты в Овальном зале Дома правительства проходит очередная сессия. Это финальное заседание нижней палаты парламента в этом году. Ранее Беларусь заявила о том, что планирует по ускоренной процедуре вступить в ШОС. После этого был принят ряд законов и решений. И вот к рассмотрению депутатов представлен завершающий законопроект в пакете документов. Беларусь сотрудничает с ШОС уже более десятилетия. Принципиальное решение о присоединении нашей страны было принято еще на саммите в Самарканде с участием Александра Лукашенко. Тогда белорусский лидер отметил, что нам пора стать полноправным членом «шанхайской семьи», ведь уже сейчас на ШОС смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс нашей планеты.

# Палата представителей # общество

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