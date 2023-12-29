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Сотрудники МЧС поздравили детей с праздниками в Гомельском госцирке

29 декабря 2023 07:04
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В Беларуси государство оказывает всемерную поддержку юному поколению. Впрочем, заботы много не бывает. Праздничный марафон добрых дел «Наши дети» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС поздравили детей с праздниками в Гомельском госцирке-1

Одна из остановок новогоднего экспресса спасателей – Гомельский государственный цирк. Здесь состоялась Рождественская елка для детей, проживающих в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Сотрудники МЧС поздравили детей с праздниками в Гомельском госцирке-4

Игорь Болотов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В ходе этого мероприятия обращается внимание на тех ребят, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а также выделяются те ребята, которые проводили учебный год и достигли высоких показателей в учебной деятельности, спортивной и в общественной жизни класса. Это мероприятие – Рождественская елка – проходит в рамках государственной программы преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

Сотрудники МЧС поздравили детей с праздниками в Гомельском госцирке-7

Рождественская елка объединила почти тысячу 350 участников. Анимационно-развлекательная программа создала праздничное настроение и напомнила при этом правила безопасности.

# Новый год # общество

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