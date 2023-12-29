Сотрудники МЧС поздравили детей с праздниками в Гомельском госцирке

В Беларуси государство оказывает всемерную поддержку юному поколению. Впрочем, заботы много не бывает. Праздничный марафон добрых дел «Наши дети» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из остановок новогоднего экспресса спасателей – Гомельский государственный цирк. Здесь состоялась Рождественская елка для детей, проживающих в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Игорь Болотов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В ходе этого мероприятия обращается внимание на тех ребят, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а также выделяются те ребята, которые проводили учебный год и достигли высоких показателей в учебной деятельности, спортивной и в общественной жизни класса. Это мероприятие – Рождественская елка – проходит в рамках государственной программы преодоления последствий чернобыльской катастрофы.