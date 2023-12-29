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Соцопрос: 74% белорусов считают, что 2023-й оказался для них удачным

29 декабря 2023 07:21
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Многое сделано в Беларуси в Год мира и созидания: продолжается наше активное участие в формировании справедливого миропорядка, укрепляется внутренний потенциал экономики, реализуются крупные социальные проекты. Наши люди уверенно смотрят в будущее и считают, что 2023-й оказался для них удачным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую оценку озвучили 74 % участников исследования, проведенного Институтом социологии. Телефонный опрос состоялся в декабре во всех областных центрах и Минске, отдельных районных городах и сельских населенных пунктах.

Соцопрос: 74% белорусов считают, что 2023-й оказался для них удачным-1

Более 65 % респондентов убеждены, что наступающий год лично для них будет еще лучше; каждый второй провожает 2023-й с хорошим настроением, у каждого четвертого оно просто нейтральное. Из новогодних желаний, исполнения которых ждут в 2024 году, треть назвали крепкое здоровье, а каждый четвертый – сохранение мира. Немного реже респонденты говорили о семейном благополучии, спокойном и счастливом состоянии в целом. Лейтмотивом уходящего года стал мирный созидательный труд для повышения благосостояния. Впереди год, когда каждому предстоит делать свою работу так, чтобы ее результат можно было отметить знаком высокого качества.

# Социологический опрос # общество

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