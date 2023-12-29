Соцопрос: 74% белорусов считают, что 2023-й оказался для них удачным

Многое сделано в Беларуси в Год мира и созидания: продолжается наше активное участие в формировании справедливого миропорядка, укрепляется внутренний потенциал экономики, реализуются крупные социальные проекты. Наши люди уверенно смотрят в будущее и считают, что 2023-й оказался для них удачным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую оценку озвучили 74 % участников исследования, проведенного Институтом социологии. Телефонный опрос состоялся в декабре во всех областных центрах и Минске, отдельных районных городах и сельских населенных пунктах.