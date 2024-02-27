В Беларуси показали фильм «Зубрила». Режиссёр Марк Веремейчик рассказал о киноленте

В кино давно были? А на выходных 24 февраля в кинотеатре «Мир» состоялась премьера художественного фильма «Зубрила». Какие проблемы поднимает кинолента и почему эту картину непременно стоит посмотреть?

Марк Веремейчик, сценарист, режиссер:

Фильм рассказывает о парне, который не туда пошел. Частично есть прототипы главных героев, второстепенных, но по большому счету здесь вымысел. Главный герой городской парень, его отправили в деревню на каникулы. Там он ввязался в плохую компанию. До этого он был спокойный, робкий. Но ввязался не в ту компанию и пустился во все тяжкие.

Актерами занимался я и мои ассистенты. Мне присылали заявки, где-то сам находил актеров, ходил по театрам и так подбирал по типажам.