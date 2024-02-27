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В Беларуси показали фильм «Зубрила». Режиссёр Марк Веремейчик рассказал о киноленте

27 февраля 2024 07:11
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В кино давно были? А на выходных 24 февраля в кинотеатре «Мир» состоялась премьера художественного фильма «Зубрила». Какие проблемы поднимает кинолента и почему эту картину непременно стоит посмотреть?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марк Веремейчик, сценарист, режиссер.

В Беларуси показали фильм «Зубрила». Режиссёр Марк Веремейчик рассказал о киноленте-1

Марк Веремейчик, сценарист, режиссер:
Фильм рассказывает о парне, который не туда пошел. Частично есть прототипы главных героев, второстепенных, но по большому счету здесь вымысел. Главный герой городской парень, его отправили в деревню на каникулы. Там он ввязался в плохую компанию. До этого он был спокойный, робкий. Но ввязался не в ту компанию и пустился во все тяжкие.

Актерами занимался я и мои ассистенты. Мне присылали заявки, где-то сам находил актеров, ходил по театрам и так подбирал по типажам.

Подробности в видео.

# Кино # общество # Александр Меженный # Екатерина Яцкевич # Александра Каштанова # Марк Веремейчик

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