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В Беларуси по просьбе Вашингтона освобожден гражданин США Юрий Зенкович – Эйсмонт

01 мая 2025 13:35
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В Беларуси по просьбе Вашингтона освобожден гражданин США Юрий Зенкович, осужденный за попытку переворота, рассказала в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Американский адвокат, политолог был осужден в сентябре 2022 года на 11 лет лишения свободы за организацию заговора с целью захвата государственной власти. Ранее Юрий Зенкович заявлял, что признает свою вину в заговоре ради захвата власти и просил помиловать его, дав возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности.

В Беларуси по просьбе Вашингтона освобожден гражданин США Юрий Зенкович – Эйсмонт-2

«По просьбе администрации президента США гражданин Соединенных Штатов Америки Зенкович Юрий Леонидович был освобожден. Такое решение принято. По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан, – слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами», – отметила Наталья Эйсмонт.

# Международная политика # Наталья Эйсмонт

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