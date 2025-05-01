В Беларуси по просьбе Вашингтона освобожден гражданин США Юрий Зенкович – Эйсмонт

В Беларуси по просьбе Вашингтона освобожден гражданин США Юрий Зенкович, осужденный за попытку переворота, рассказала в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Американский адвокат, политолог был осужден в сентябре 2022 года на 11 лет лишения свободы за организацию заговора с целью захвата государственной власти. Ранее Юрий Зенкович заявлял, что признает свою вину в заговоре ради захвата власти и просил помиловать его, дав возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности.