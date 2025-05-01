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Может начаться в любом возрасте! Что такое акромегалия и в чём опасность, рассказала врач центра «Нордин»

01 мая 2025 13:02
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Может начаться в любом возрасте! Что такое акромегалия и в чём опасность, рассказала врач центра «Нордин»-1

Акромегалия – это эндокринное заболевание, которое возникает в результате избыточной продукции гормона роста. Такое состояние чаще всего диагностируется, когда кости и ткани организма уже завершили свой рост. В отличие от гигантизма, который проявляется у детей и подростков, акромегалия приводит к увеличению размеров уже сформировавшихся частей тела – рук, ног, лица и внутренних органов.

Может начаться в любом возрасте! Что такое акромегалия и в чём опасность, рассказала врач центра «Нордин»-3

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
В 98 % случаев данная патология развивается вследствие образования гипофиза или доброкачественного образования гипофиза – аденомы. В гипофизе это центральная эндокринная железа, образуется опухоль, доброкачественная. Увеличиваются, разрастаются надбровные дуги, скуловые кости, челюсти, нарушается прикус, расширяются межзубные промежутки, гипертрофируется или увеличивается, разрастается ушная раковина, нос.

Может начаться в любом возрасте! Что такое акромегалия и в чём опасность, рассказала врач центра «Нордин»-5

Симптомы акромегалии развиваются медленно и могут быть неочевидными на ранних стадиях. Люди, страдающие от этого заболевания, могут заметить, что их обувь стала тесной, а кольца на пальцах стали трудно сниматься. Лицо может приобретать более грубые черты, а губы и язык увеличиваться, что иногда приводит к проблемам с речью и глотанием. Кроме того, акромегалия может вызывать различные сопутствующие заболевания, такие как диабет или гипертония, что значительно ухудшает качество жизни пациентов.

Может начаться в любом возрасте! Что такое акромегалия и в чём опасность, рассказала врач центра «Нордин»-7

Елена Подомацкая:
В последнее время мы, врачи-эндокринологи, отмечаем рост данной эндокринной патологии. Может начать развиваться в любом возрасте, даже у детей и подростков. И если вы заметили характерные внешние изменения, обязательно нужно обратиться к врачу-эндокринологу и пройти необходимое дополнительное обследование для уточнения диагноза и правильного лечения.

Диагностика акромегалии включает в себя анализы крови на уровень гормона роста, а также МРТ. Несмотря на то, что акромегалия хроническое заболевание, при своевременном лечении пациенты могут вести полноценную жизнь.

Елена Подомацкая:
Эта патология, или заболевание нейроэндокринная акромегалия, очень хорошо лечится врачами-нейрохирургами. Через нос, если проще сказать, или через верхнюю челюстную пазуху трансфеноидально удаляется опухоль. И пациенты в течение определенного времени восстанавливают все сложные нарушения в организме.

Может начаться в любом возрасте! Что такое акромегалия и в чём опасность, рассказала врач центра «Нордин»-9

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