Может начаться в любом возрасте! Что такое акромегалия и в чём опасность, рассказала врач центра «Нордин»

Акромегалия – это эндокринное заболевание, которое возникает в результате избыточной продукции гормона роста. Такое состояние чаще всего диагностируется, когда кости и ткани организма уже завершили свой рост. В отличие от гигантизма, который проявляется у детей и подростков, акромегалия приводит к увеличению размеров уже сформировавшихся частей тела – рук, ног, лица и внутренних органов.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»: В 98 % случаев данная патология развивается вследствие образования гипофиза или доброкачественного образования гипофиза – аденомы. В гипофизе это центральная эндокринная железа, образуется опухоль, доброкачественная. Увеличиваются, разрастаются надбровные дуги, скуловые кости, челюсти, нарушается прикус, расширяются межзубные промежутки, гипертрофируется или увеличивается, разрастается ушная раковина, нос.

Симптомы акромегалии развиваются медленно и могут быть неочевидными на ранних стадиях. Люди, страдающие от этого заболевания, могут заметить, что их обувь стала тесной, а кольца на пальцах стали трудно сниматься. Лицо может приобретать более грубые черты, а губы и язык увеличиваться, что иногда приводит к проблемам с речью и глотанием. Кроме того, акромегалия может вызывать различные сопутствующие заболевания, такие как диабет или гипертония, что значительно ухудшает качество жизни пациентов.

Елена Подомацкая:

В последнее время мы, врачи-эндокринологи, отмечаем рост данной эндокринной патологии. Может начать развиваться в любом возрасте, даже у детей и подростков. И если вы заметили характерные внешние изменения, обязательно нужно обратиться к врачу-эндокринологу и пройти необходимое дополнительное обследование для уточнения диагноза и правильного лечения.

Диагностика акромегалии включает в себя анализы крови на уровень гормона роста, а также МРТ. Несмотря на то, что акромегалия хроническое заболевание, при своевременном лечении пациенты могут вести полноценную жизнь.

Елена Подомацкая:

Эта патология, или заболевание нейроэндокринная акромегалия, очень хорошо лечится врачами-нейрохирургами. Через нос, если проще сказать, или через верхнюю челюстную пазуху трансфеноидально удаляется опухоль. И пациенты в течение определенного времени восстанавливают все сложные нарушения в организме.