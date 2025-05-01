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«Спасибо за мирное небо» – в студии «Нового утра» состоялась премьера песни о великом подвиге народа

01 мая 2025 12:56
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Продолжают золотые традиции и современные исполнители. Музыка талантливых белорусских авторов помогает сохранить историческую память, рассказывает о великом подвиге народа нынешней молодежи на языке души. Сегодня мы услышим одну из таких композиций и лично познакомимся с теми, кто стоит за трогательными строками.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Алеся Державец и преподаватель по вокалу София Манцевич.

«Спасибо за мирное небо» – в студии «Нового утра» состоялась премьера песни о великом подвиге народа-2

Юлия Самусенко, ведущая:
Сегодня в нашей студии состоится премьера песни «Спасибо за мирное небо». Алеся, вы исполняете ее в дуэте. Расскажите подробнее и про ваш интересный тандем, и как вообще зародилась идея создания этой песни.

«Спасибо за мирное небо» – в студии «Нового утра» состоялась премьера песни о великом подвиге народа-4

Алеся Державец, певица:
С Софией Манцевич мы работаем уже достаточно долго. Потому что большинство песен, многие из которых звучали в вашей студии, премьеры, я всегда с радостью прихожу к вам в гости. Это одна из песен, которая как творческое продолжение.

Мне позвонила София, говорит: «Я готовлюсь с детками к конкурсу. Нужна музыка. Я написала текст». Я, конечно же, прочитала его. Сердце тронуло, потому как очень-очень важные, нужные слова, и тем более к такой годовщине, потрясающей дате в этом году. Я услышала текст, и мне сразу пришла музыка. Дети исполнили в своей интерпретации, скажем так, на конкурсе. Заняли первое место, между прочим. Поэтому мне, как автору музыки, было очень приятно. И дальше мы, учитывая, что работаем давно и у нас постоянно возникают какие-то идеи, решили сделать дуэт.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # Военно-патриотическая песня

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