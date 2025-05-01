Мы показываем, как живут наши люди! Пообщались с председателем Белорусского союза кинематографистов

Кино – это всегда про мечты, идеи и большой труд целой команды профессионалов. Сегодня в студии подробнее поговорим о будущем белорусского кинематографа. Какие проекты готовятся и как поддержать тех, кто делает свои первые шаги в индустрии? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Очень рады приветствовать вас у нас в студии. С восхищением наблюдаем за работой Союза кинематографистов. Мне, как актрисе, это особенно приятно, что работа там кипит. Столько мероприятий, столько действий. Сколько прошло за год, за последнее время, когда вы возглавили Союз, мне кажется, не было за всю его историю. В рамках нашей программы, естественно, обо всех мы не можем рассказать. Это очень много и очень долго. Но, может быть, о последних самых значимых стоит рассказать, что происходили в апреле. Например, про Евразийскую киноакадемию, которая составит совсем скоро, возможно, конкуренцию «Оскару». И мы этому очень рады.