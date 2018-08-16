В Беларуси планируют создать спецсчета для развития инфраструктуры в индивидуальной застройке

Новости Беларуси. На них будут поступать деньги от продажи свободных земельных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также активно развивается строительство в городах-спутниках. Так, в Смолевичах уже выделен участок, где будет строиться жильё для минчан. По словам специалистов, у очередников будет выбор – поселиться в многоквартирном доме или же стать собственником таунхауса.



Вадим Николаенко, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:

В составе области всей жилищной программы 73% жилья – это индивидуальное жилищное строительство. Это достаточно большие объемы. Уделяем этому повышенное внимание. Что касается ресурсов, то это подбор необходимого количества земельных участков, уменьшение количества очередников, которые стоят на очереди на получение такого права. И так далее, целый блок вопросов, в том числе и вопросы кредитования.