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В Беларуси планируют создать спецсчета для развития инфраструктуры в индивидуальной застройке

16 августа 2018 07:16
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Новости Беларуси. На них будут поступать деньги от продажи свободных земельных участков,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси планируют создать спецсчета для развития инфраструктуры в индивидуальной застройке-1

Также активно развивается строительство в городах-спутниках. Так, в Смолевичах уже выделен участок, где будет строиться жильё для минчан. По словам специалистов, у очередников будет выбор – поселиться в многоквартирном доме или же стать собственником таунхауса.

В Беларуси планируют создать спецсчета для развития инфраструктуры в индивидуальной застройке-4


Вадим Николаенко, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:
В составе области всей жилищной программы 73% жилья – это индивидуальное жилищное строительство. Это достаточно большие объемы. Уделяем этому повышенное внимание. Что касается ресурсов, то это подбор необходимого количества земельных участков, уменьшение количества очередников, которые стоят на очереди на получение такого права. И так далее, целый блок вопросов, в том числе и вопросы кредитования.

В Беларуси планируют создать спецсчета для развития инфраструктуры в индивидуальной застройке-6

В Беларуси для индивидуального жилищного строительства отведено 63 тысячи земельных участков – свободных почти половина. И без малого 60 тысяч семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Гродненской и Минской областях.

# Проблемы ЖКХ # общество # Вадим Николаенко # Фотофакт

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