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В Беларуси планируют расширять оказание специализированной помощи пожилым людям

02 октября 2018 08:05
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Новости Беларуси. Службу гериатрической помощи в Беларуси планируется расширять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируют расширять оказание специализированной помощи пожилым людям-1

Это специализированное содействие пациентам пожилого возраста. По мнению белорусских медиков, если правильно работать с этой группой населения, то люди преклонного возраста смогут оставаться активными до глубокой старости. Центры активного долголетия уже созданы как на республиканском, так и региональном уровнях.

В Беларуси планируют расширять оказание специализированной помощи пожилым людям-4

Теперь же планируется повысить качество подготовки специалистов. Одна из их главных задач – мотивация пожилых людей на многолетнюю активную жизнь. К слову, накануне Беларусь вместе со всем миром отметила день пожилых людей.

# Социальная помощь # общество # Фотофакт

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