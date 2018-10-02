В Беларуси планируют расширять оказание специализированной помощи пожилым людям

Новости Беларуси. Службу гериатрической помощи в Беларуси планируется расширять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Службу гериатрической помощи в Беларуси планируется расширять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это специализированное содействие пациентам пожилого возраста. По мнению белорусских медиков, если правильно работать с этой группой населения, то люди преклонного возраста смогут оставаться активными до глубокой старости. Центры активного долголетия уже созданы как на республиканском, так и региональном уровнях.
Теперь же планируется повысить качество подготовки специалистов. Одна из их главных задач – мотивация пожилых людей на многолетнюю активную жизнь. К слову, накануне Беларусь вместе со всем миром отметила день пожилых людей.