В Беларуси планируют расширять оказание специализированной помощи пожилым людям

Новости Беларуси. Службу гериатрической помощи в Беларуси планируется расширять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это специализированное содействие пациентам пожилого возраста. По мнению белорусских медиков, если правильно работать с этой группой населения, то люди преклонного возраста смогут оставаться активными до глубокой старости. Центры активного долголетия уже созданы как на республиканском, так и региональном уровнях.