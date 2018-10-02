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В Вооруженных Силах Беларуси продолжается второй этап комплексной проверки готовности соединений и воинских частей

02 октября 2018 07:52
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Новости Беларуси. Выполняют боевые задачи. Накануне завершилась поставка мобилизационных ресурсов в 8 бригаду радиационной, химической и биологической защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается второй этап комплексной проверки готовности соединений и воинских частей-1

Призванные из запаса приняли Военную присягу на верность Республике Беларусь. На торжественной церемонии присутствовали родные и близкие военнослужащих.

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается второй этап комплексной проверки готовности соединений и воинских частей-4

Игорь Каштанов, военнослужащий:
Давно уже хотел принять присягу, пойти в армию, но в силу обстоятельств не было такой возможности – попасть. Попал на сборы, принял присягу и считаю, что это обязанность и долг каждого мужчины в нашей стране. Хотел просто опыт приобрести: обращение с оружием, техникой, как ведутся боевые действия. Узнать, чтобы быть на самом деле готовым ко всем ситуациям. Это очень ответственно для каждого из нас. Меня ждет жена, две дочки. Скучаю, думаю скоро уже увидимся.

В дальнейшем с военнослужащими будут проведены занятия по боевой и тактической подготовке.

# Военные учения # общество # Игорь Каштанов # Фотофакт

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