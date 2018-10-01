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«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ

01 октября 2018 20:31
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Новости Беларуси. Победители творческого конкурса «Год малой Родины» 1 октября получили свои подарки от СТВ.

«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ-1

Благодаря проекту нашего телеканала сотни белорусов смогли рассказать о том месте, где они родились и выросли.

«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ-4

Екатерина Иванова, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:
Хотелось сделать что-то неформальное, не дежурное – что-то лирическое. Какое-то, может, свое личное признание в любви городу. И Алена, которая долгое время жила не в Полоцке, сказала: «Ты знаешь, я на наш город как-то стала смотреть иначе. Я начала видеть в нем те мелочи, которых раньше не замечала: людей, милые дворики, по которым, может, скучаешь в мегаполисе».

«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ-7

Алена Крикштуль, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:
Тихие дворики, бабушки, которые сидят на лавочках – конечно, это есть везде. Но именно душу, которая есть в нашем городе, хотелось передать.

«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ-10

Победили соавторы фильма о Полоцке. Второе место занял ролик о деревне Пешки. ТОП-3 замыкает видео о городе Берёза.

«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ-13

Историю о самом близком месте на земле рассказывают люди, у которых болит (в хорошем смысле этого слова) сердце за свою Родину.

# Год малой родины. Конкурс СТВ # общество # Екатерина Иванова # Алена Крикштуль # Фотофакт

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