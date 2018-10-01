«Я на наш город как-то стала смотреть иначе»: победитель конкурса «Год малой родины» на СТВ

Новости Беларуси. Победители творческого конкурса «Год малой Родины» 1 октября получили свои подарки от СТВ.

Благодаря проекту нашего телеканала сотни белорусов смогли рассказать о том месте, где они родились и выросли.

Екатерина Иванова, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:

Хотелось сделать что-то неформальное, не дежурное – что-то лирическое. Какое-то, может, свое личное признание в любви городу. И Алена, которая долгое время жила не в Полоцке, сказала: «Ты знаешь, я на наш город как-то стала смотреть иначе. Я начала видеть в нем те мелочи, которых раньше не замечала: людей, милые дворики, по которым, может, скучаешь в мегаполисе».

Алена Крикштуль, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:

Тихие дворики, бабушки, которые сидят на лавочках – конечно, это есть везде. Но именно душу, которая есть в нашем городе, хотелось передать.