В Беларуси планируется заменить конфискацию штрафом

Новости Беларуси. 29 июня стало известно об изменениях в ряде статей Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на члена Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Василия Чекана, конфискацию в Беларуси планируется заменить штрафом.

На данный момент ряд преступлений наказываются в том числе конфискацией имущества. Конфискация нажитых преступным путём имущества и денег сохранится, а в иных случаях конфискация может быть заменена штрафом.

Законопроект предусматривает поправки в ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков, их прекурсоров и аналогов). Нижний предел лишения свободы по ч.2 может быть снижен с 5 до 3 лет, а по ч.3 – с 8 до 6 лет.

В то же время для военных и госслужащих ужесточается уголовная ответственность за измену государству. На данный момент санкцией предусматривается лишение свободы от 7 до 15 лет, если законопроект примут – от 10 до 20 лет.

В УК может появится новая статья, которая предусматривает ответственность за пропаганду самоубийства. Распространение подобной информации будет грозить 2 годами ограничения свободы. Если же пропаганда станет причиной суицида или его попытки, свобода виновника может быть ограничена на 5 лет.

Предлагается ввести уголовную ответственность за распространение клеветы и оскорбления в интернете. Подобные действия в дальнейшем могут наказываться штрафом или ограничением свободы до 3 лет.

Планируется декриминализировать отдельные преступления в экономической сфере. В качестве примера приводятся нарушение порядка ведения счетов за пределами РБ, незаконная предпринимательская деятельность, выманивание кредита и субсидии.

Рассматривается возможность исключения из УК статьи за организацию или участие в деятельности незарегистрированного общественного объединения, партии или религиозной организации. Статью могут перенести в КоАП, тогда за подобное нарушение будет штраф до 50 базовых величин.