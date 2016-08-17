В Беларуси планируется повысить зарплату учителям

Новости Беларуси. В Беларуси разрабатывают комплекс мер, которые позволят повысить зарплату учителям. Об этом сегодня заявил Министр образования Михаил Журавков. В работе задействовано также экономическое ведомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошлой неделе тему статуса и оплаты труда педагогов поднял Александр Лукашенко, заслушивая доклад о ходе приемной кампании и подготовке системы образования к новому учебному году.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Мы сейчас занимаемся очень активной мозговой атакой. Продумываем с нашими коллегами из других министерств комплекс мероприятий, которые будут стимулировать самих учителей на то, чтобы более эффективно работать, но чтобы их труд действительно, тех, кто хорошо работает, был оценен по достоинству.