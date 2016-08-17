В белорусских лесах усыхают ели и сосны: лесники проводят санитарную вырубку

Новости Беларуси. В лесах Могилевской области массово усыхают хвойные. Наиболее пострадали Оршанский и Могилевский лесхозы. Здесь началась масштабная санитарная вырубка пострадавших деревьев. И всё для того, чтобы не допустить дальнейшего заражения леса. Откуда берется вредитель и как с ним бороться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обход очередного участка леса подтвердил опасения. Полтора гектара ельника оккупировал жук-короед. Мастер Могилевского лесхоза Дмитрий выносит деревьям приговор. Алые точки на стволах как ориентир для лесников.

Под санитарные вырубки только в Могилевской области определено более сорока двух гектаров высыхающего леса. И это не только ели, но и сосны, которые считались более устойчивыми к природным катаклизмам.

Дмитрий Дюбков, мастер по отводам лесосек Могилевского лесхоза:

Причинами являются низкие грунтовые воды и изменение климата – жаркое лето. Оно более теплое, чем раньше и более продолжительное.

После санитарной вырубки усыхающие деревья идут на переработку. И здесь все зависит, как вовремя лесники обнаружили проблему. После того, как насекомое уничтожает кору, дерево начинает быстро высыхать.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Вот эту ель жук-короед поразил месяц-полтора назад. Если дерево спилить сейчас, то из него еще выйдет хороший пиломатериал. Если же подождать полгода, то максимум эта ель пойдет на дрова.

Руслан Белявский, начальник Вильчицкого лесопункта Могилевского лесхоза:

Если не успеть вовремя убрать, переработать, древесина трескается, теряет технические свойства. Становится непригодной к дальнейшей переработке.

Этот цех по деревообработке сейчас работает именно с пораженным, но пока еще пригодным материалом. Ему отдается приоритет, чтобы избежать лесхозу больших финансовых потерь. Но они все равно есть.

Иван Волков, инженер-лесопатолог Могилевского лесхоза:

Нам приходится вырубать лес, который не достиг зрелости – средневозрастное насаждение. Если бы достигло это насаждение спелости, то, соответственно, у нас было бы более высокое качество древесины и объемы заготовок тоже увеличились.

Эффективных способов борьбы с жуком-короедом практически нет. Каждое дерево ведь не обработаешь химией. Остается пораженные участки вовремя находить и пускать под пилу. А на этих делянках через годы вырастет новый лес. Теперь уже преимущественно лиственный. Дубы и березы насекомых-вредителей не боятся.