Денежная помощь ученикам из многодетных семей составит 30% бюджета прожиточного минимума

Новости Беларуси. Материальную помощь многодетным семьям на подготовку детей к школе начали выплачивать в Минске.

Размер финансовой поддержки на каждого учащегося из большой семьи – 30% бюджета прожиточного минимума.

Получить выплату можно по месту учёбы ребенка до конца года. Такую единовременную помощь производят в рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. В столице из городского бюджета на её реализацию направлено свыше миллиона рублей.

Галина Харик, начальник отдела технадзора за капитальным и текущим ремонтом учреждений образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Это пособие получат все семьи, воспитывающие трёх и более детей при предоставлении пакета документов. Предоставляется справка о том, что семья именно состава трёх и более детей, о том, что ребёнок учится в городе Минске, о том, что ребёнок зарегистрирован и проживает в городе Минске (либо получил регистрацию). И, естественно, подтверждается то, что он обучается в школе данного района.

А тем временем школы города уже готовы принять учащихся. Досрочно паспорта готовности к новому учебному году получили абсолютно все учреждения образования столицы.

Под пристальным вниманием специальной комиссии – не только внешний вид учебных заведений, но и состояние столовых и пищеблоков, тепловых узлов, крыш и окон.

К слову, в 2016 году во многие школы ученики придут после капитального ремонта и сядут за новые парты. На закупку мебели и обновление интерьеров понадобилось больше 24 миллионов рублей. Напоминаем: первый звонок в школах Минска прозвенит 31 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.