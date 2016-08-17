Совмин утвердил новые правила для авиамоделистов: летать можно, но осторожно

Новости Беларуси. Летать можно, но осторожно. Совет Министров утвердил новые правила использования авиамоделей. Теперь, к примеру, они не подлежат государственной регистрации, однако запускать их в полет можно на высоту, не более, чем 100 метров. Такое ограничение обусловлено соображениями безопасности. Причем, это касается как любителей, так и спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Мечта всех мальчишек, он покоряет и взрослые сердца. Авиамоделированием в Беларуси занимаются тысячи. Теперь у этого увлекательного занятия – новые правила. В мир миниавиации пришли большие перемены.

Авиамоделированием Даниил занимается с четвертого класса. Около десяти раз молодой человек становился чемпионом страны. С годами любимое хобби переросло в дело всей жизни. На полках его магазина: от радиоуправляемых вертолетов до эксклюзивных квадрокоптеров. Летающие игрушки нынче в большом почете. Однако новые правила распространяются лишь на авиамодели. Регистрация на них теперь не требуется, зато летать можно не выше ста метров. Впрочем, даже для спортсменов этой высоты вполне достаточно.

Даниил Пылаев, директор магазина радиоуправляемых моделей:

Все модели, которые мы относим к классу игрушки, у них дальность дейстия пульта – 80 метров. Высота 100 метров – достаточно большая высота. Как правило, авиамодели даже большого размера на такую высоту поднимают редко.

Кстати, предел – 100 метров – выставлен из соображений безопасности. Любителям полета это крылья не обрежет, зато риска столкновения, к примеру, с самолетом не будет. Новые правила для авиамоделистов разрабатывали два года. В пакете документов старались учесть все нюансы и пожелания.

Григорий Бобко, исполняющий обязанности начальника управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь:

Если проводить аналогию с другими странами, допустим, Японией, там на такой вид деятельности должно быть соответствующее разрешение полиции префектуры. В Турции вообще запрещены полеты авиамоделей, если организация не является государственной. То есть у нас, если проводить анализ по использованию авиамоделей, на бывшем постсоветском пространстве получается самый демократичный.

Еще одна фишка нововведения в том, что модель весом более 500 граммов нужно маркировать. Впрочем, это удобно для самого владельце, так любимую игрушку не потеряешь.Само постановление уже вступило в силу. Кроме того, до 28 августа появится полный список запретных для полета зон. В кругах профессионалов этот документ ждали, как летной погоды.

Владимир Абанович, судья международной категории по авиамодельному спорту, председатель коллегии судей по авиамодельному спорту Республики Беларусь:

Всё будет организованно, будет намного легче. Мы теперь будем знать, где мы можем летать и где мы не можем летать. Во-вторых, теперь каждый будет отвечать за свои модели, за свои самолеты. И я думаю, будет намного легче во всех планах: и государству будет легче, и нам будет тоже легче.

Кстати, сегодня ведется работа по упрощению процедуры государственной регистрации еще одной летной плеяды. Речь идет о воздушных судах массой до 115 килограммов. Это парапланы, мотодельтапланы и всем известные дроны. Документы уже находятся на рассмотрении, решение по ним вынесут в течении полугода.